BVB: Chelseas Callum Hudson-Odoi hofft auf Verpflichtung von Jadon Sancho

Jadon Sancho ist einer der umworbensten Spieler im aktuellen Geschäft. Kumpel Hudson-Odoi hofft natürlich, dass der BVB-Star nach London wechselt.

Flügelflitzer Callum Hudson-Odoi vom hofft darauf, dass sein englischer Landsmann Jadon Sancho von im Sommer zu den Blues nach London wechselt.

"Sancho und ich sind total eng befreundet. Wir sprechen jeden zweiten Tag miteinander und schauen, wie es dem jeweils anderen geht", verriet der englische Nationalspieler Hudson-Odoi während eines Instagram-Live-Chats mit Michael Dapaah. "Ich weiß nicht, ob er zu uns wechseln wird. Aber natürlich würde es mich freuen, wenn er zu Chelsea käme", schob Hudson-Odoi nach.

Jadon Sancho: Chelsea, ManUnited oder ?

In den vergangenen Wochen und Monaten war die Zukunft des BVB-Offensivspielers das Thema schlechthin in Dortmund. Neben den Blues gilt Manchester United als heißester Anwärter auf einen möglichen Transfer. Aber auch Real Madrid wurde in der Vergangenheit bereits mit ihm in Verbindung gebracht.

Sancho und Hudson-Odoi sind gemeinsam für die englische Nationalmannschaft im Einsatz, bereits zuvor kickten die beiden Außenbahnspieler gegeneinander und miteinander. "Ich habe einige Male im Youth Cup gegen ihn gespielt. Für haben wir in verschiedenen Altersstufen gemeinsam auf dem Platz gestanden", so CHO.

Hudson-Odoi über Sancho: "Lieben es, zusammenzuspielen"

Der Chelsea-Youngster findet dabei, dass er und Sancho eine spezielle Verbindung haben. "Wir wissen einfach, was der jeweils andere macht, wenn er auf dem Platz steht. Wir lieben es einfach zusammenzuspielen", so der 19-Jährige.

Hudson-Odoi ist sich deswegen sicher, dass seine Freundschaft mit Sancho nur Gutes für den FC Chelsea bedeuten könnte: "Falls er kommt, wird die Verbindung weiter bestehen." Zuletzt hatte auch Marcus Rashford von seinen Wunsch auf einen Sancho-Transfer zu den Red Devils zum Ausdruck gebracht.

Sanchos Vertrag im Signal Iduna Park läuft noch bis Juni 2022.