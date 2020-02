BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Real Madrid will Erling Haaland, Thomas Tuchel brennt auf das Rückspiel

Erling Haaland weckt das Interesse Real Madrids und Thomas Tuchel freut sich schon auf das Rückspiel gegen die Borussia. Alle BVB-News.

will seinen starken Lauf der letzten Wochen fortsetzen und empfängt am Samstag in der den im Signal Iduna Park (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Die Schlagzeilen beim BVB bestimmt im Vorfeld unfreiwillig weiter Torjäger Erling Haaland: Der junge Norweger soll bei mittlerweile das Transferziel Nummer eins sein.

Borussia Dortmund am Samstag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Erling Haaland ist angeblich Real Madrids Wunschspieler für den Sturm

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat BVB-Stürmer Erling Haaland zum Wunschspieler Nummer eins für den Sommer auserkoren. Das berichtet die Marca am Samstag. Bereits einen Tag zuvor hieß es, die Blancos hätten sich in Dortmund nach der Verfügbarkeit des Senkrechtstarters erkundigt.

Mehr Teams

Als Türöffner eines möglichen Haaland-Transfers gilt Achraf Hakimi. Der Marokkaner ist aktuell noch von Real an die Borussia ausgeliehen und muss eigentlich im Sommer zurückkehren. Dortmund allerdings möchte den vielseitigen Rechtsaußen gerne halten und so könnte er bei einem Wechsel Haalands verrechnet werden.

In Madrid wolle man unbedingt einen neuen Stürmer holen, der eine Alternative zu Routinier Karim Benzema darstellt. Mit dem Ex-Frankfurter Luka Jovic und Mariano Diaz ist die sportliche Führung nicht zufrieden. Neben Haaland sind Timo Werner von und Inter-Star Lautaro Martinez die Kandidaten.

PSG-Trainer Thomas Tuchel brennt auf den BVB: "Wir werden bereit sein"

BVB vs. SC Freiburg: Die Übertragung der Bundesliga

Bundesliga am Samstagnachmittag zur klassischen Uhrzeit: Der BVB (Borussia Dortmund) trifft an diesem 24. Spieltag auf den SC Freiburg. Das Spiel findet im Signal Iduna Park statt und wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

ℹ️ Schiedsrichter von #BVBSCF ist Robert Hartmann. 👮‍♂️

Sein letztes #BVB-Spiel war der 4:0-Sieg beim @scfreiburg in der Vorsaison. 👀



Ihm assistieren:



🚩 Jan Seidel

🚩 Markus Schüller

4⃣ Lasse Koslowski

📺 Günter Perl

📺 Mike Pickel pic.twitter.com/4WslQt7wbr — Borussia Dortmund (@BVB) February 29, 2020

BVB-Angreifer Jadon Sancho: Das müssen wir verbessern, um Meister zu werden

Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho hat verraten, was der BVB aus seiner Sicht verbessern muss, um sich weiterhin die Chance auf den Meistertitel in der Bundesliga zu wahren.

"Ich denke, dass wir fokussiert bleiben müssen, wenn wir in Führung gehen, denn in diesem Bereich lassen wir den Fokus zu oft vermissen", sagte Sancho im Gespräch mit Bundesliga.com und schob nach: "Wenn wir ein Tor erzielen, dann treffen unsere Gegner oftmals direkt danach und kommen dadurch ins Spiel zurück. Deshalb müssen wir uns diesbezüglich noch verbessern - abgesehen davon denke ich, dass wir sehr gut spielen."

Nach 23 absolvierten Ligaspielen steht der BVB derzeit mit 45 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz - vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München.