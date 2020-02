BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Real Madrid erkundigt sich wohl über Haaland-Transfer, Sancho spricht über Titelrennen

Real Madrid befindet sich wohl bereits in Gesprächen über einen möglichen Haaland-Transfer. Sancho äußert sich zum Titelrennen. Alle BVB-News.

bereitet sich derzeit auf die nächste Aufgabe in der vor. Am Samstag empfängt der BVB den im Signal Iduna Park (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Im Vorfeld der Partie spricht BVB-Angreifer Jadon Sancho über die aktuelle Gemengelage im Titelrennen und verrät, an welchen Stellschrauben das Team noch drehen muss, um sich die Chancen auf die Meisterschaft zu wahren.

Derweil wird in berichtet, dass bereits seine Fühler nach BVB-Neuzugang Erling Haaland ausgestreckt und sich bereits in Dortmund über einen etwaigen Transfer erkundigt haben soll.

BVB: Real Madrid erkundigt sich angeblich über Haaland-Transfer

Real Madrid hat sich offenbar bei Borussia Dortmund im Hinblick auf eine etwaige Verpflichtung von Erling Haaland erkundigt. Das berichtet Radio Marca .

Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen Verantwortlichen beider Klubs gegeben haben. Unklar ist jedoch, ob die Königlichen den 19-Jährigen, der erst im Januar zum BVB gewechselt war, bereits im kommenden Sommer nach Madrid lotsen wollen.

Laut Sky scheint es realistischer, dass es sich bei den Gesprächen um eine Verpflichtung im Sommer 2022 handelt. Ab diesem Zeitpunkt greift Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die im Vertrag des Norwegers verankert ist.

BVB-Angreifer Jadon Sancho: Das müssen wir verbessern, um Meister zu werden

Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho hat verraten, was der BVB aus seiner Sicht verbessern muss, um sich weiterhin die Chance auf den Meistertitel in der Bundesliga zu wahren.

"Ich denke, dass wir fokussiert bleiben müssen, wenn wir in Führung gehen, denn in diesem Bereich lassen wir den Fokus zu oft vermissen", sagte Sancho im Gespräch mit Bundesliga.com und schob nach: "Wenn wir ein Tor erzielen, dann treffen unsere Gegner oftmals direkt danach und kommen dadurch ins Spiel zurück. Deshalb müssen wir uns diesbezüglich noch verbessern - abgesehen davon denke ich, dass wir sehr gut spielen."

Nach 23 absolvierten Ligaspielen steht der BVB derzeit mit 45 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz - vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München.

BVB: Lucien Favre deutet Profi-Trainingsdebüt von Youssoufa Moukoko an

BVB-Trainer Lucien Favre hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg angedeutet, dass U19-Spieler Youssoufa Moukoko schon bald bei den Profis mittrainieren könnte.

"Wir haben einen Plan mit ihm, aber ich kann noch nichts genaues sagen, ab wann er bei uns dabei sein kann. Vielleicht im März, aber wir müssen noch einige Dinge abwarten", sagte der Schweizer Chefanweiser der Dortmunder. Zudem gab Favre an, darüber nachzudenken, den 15-Jährigen in der Länderspielpause einmal zu den Profis ins Training zu holen.

Moukoko, der eigentlich noch bei den B-Junioren spielen dürfte, lief in der laufenden Saison 18-mal in der U19-Bundesliga-West auf und traf dabei 31-mal ins Schwarze.

BVB-Talent Giovanni Reyna mit Nominierung für USA-Spiele

Mittelfeldtalent Giovanni Reyna von Borussia Dortmund wird von den USA für die kommenden Länderspiele gegen die und nominiert. Das bestätigte Nationaltrainer Gregg Berhalter dem YahooSports -Reporter Doug McIntyre.

Am Mittwoch wurde noch von The Athletic berichtet , dass Reyna das Interesse des englischen Verbandes geweckt habe und man den Spieler gerne für die Three Lions gewinnen würde, nachdem er es im Talentsichtungsprogramm mit circa 1000 Spielern unter die Top-25 geschafft haben soll.

Da der US-Amerikaner 2002 im englischen Sunderland, wo sein Vater Claudio Reyna zu der Zeit aktiv war, zur Welt kam und noch kein A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten bestritten hat, könnte er noch für die Engländer auflaufen.

Machen Klopp und Bayern dem BVB Konkurrenz bei -Talent?

Das englische Talent Jude Bellingham von Birmingham City steht offenbar im Visier von einigen Topklubs. Neben dem BVB und dem FC Bayern soll nun auch der am 16-Jährigen dran sein. Das berichtet der Daily Star .

Beim Zweitligisten stand Bellingham in der laufenden Saison in 34 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Treffer. Als Ablöse werden wohl mindestens 30 Millionen Euro für den 16-Jährigen gefordert.