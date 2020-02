BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg am Samstagnachmittag in der Bundesliga. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

am Samstagnachmittag zur klassischen Uhrzeit: Der BVB ( ) trifft an diesem 24. Spieltag auf den . Das Spiel findet im Signal Iduna Park statt und wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Am 8. Februar musste sich der BVB bei Bayer Leverkusen mit 3:4 geschlagen geben, seither läuft es bei der Mannschaft von Lucien Favre aber wie an der Schnur gezogen. Nach dem 4:0 gegen und dem 2:1 gegen PSG ( ) setzte man sich am vergangenen Wochenende mit 2:0 in Bremen durch. Die Devise für das Freiburg-Spiel ist klar: ein Heimsieg.

Der Gegner aus dem Breisgau steckt dagegen in einer Art Mini-Krise. Zuletzt hagelte es vor allem vor heimischer Kulisse Pleiten, gegen Paderborn und auch Düsseldorf ging man als Verlierer vom Platz. Einzig der Sieg über Hoffenheim (1:0) war ein Lichtblick. In Dortmund ist sich Christian Streich der Schwere der Aufgabe bewusst. Ein Punkt wäre bereits ein Erfolg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Bundesliga am Samstag. Außerdem: der LIVE-TICKER, die Highlights und die Aufstellungen zum Samstag.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg live: Die Bundesliga auf einen Blick

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg Datum Samstag, 29. Februar 2020 | 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live im TV sehen: So läuft die Bundesliga

Borussia Dortmund darf sich an diesem 29. Februar auf ein Heimspiel freuen. Der BVB empfängt den SC Freiburg und muss gewinnen, um oben an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Ihr fragt Euch nun, wie die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt / übertragen werden? Hier erhaltet Ihr die Antwort.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live im TV bei Sky sehen

Die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga im TV liegen in dieser Saison 2019/20 bei DAZN und Sky. Am heutigen Samstag zeigt / überträgt Sky die ganze Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg im TV. Die vollen 90 Minuten laufen dabei sogar exklusiv beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring.

Sky zeigt alle Begegnungen in voller Länge, welche am Samstag stattfinden. Zudem sind die Partien, die am Sonntag um 15.30 Uhr bzw. 18 Uhr angestoßen werden, live und komplett bei Sky zu sehen. Somit läuft auch das Duell zwischen dem BVB und dem SC Freiburg um 15.30 Uhr live auf Sky. Wie genau Ihr die vollen 90 Minuten um 15.30 Uhr live verfolgen könnt, das sagen wir Euch mit der Übersicht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Die Bundesliga und das Spiel BVB vs. Freiburg könnt Ihr also entweder in voller Länge im Einzelspiel oder auch in Ausschnitten in der Konferenz bei Sky sehen. Doch das geht nur mit einem Abonnement, welches Ihr zwingend abschließen müsst. Hier gibt es alle Infos zu den Paketen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Bundesliga am Samstag ist Zeit für Sky. Deswegen zeigt / überträgt der Sender die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live im TV. Doch wo kommen die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM?

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky hat nicht nur die vollen 90 Minuten der Bundesliga live im TV parat, sondern zeigt / überträgt das Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg auch im LIVE-STREAM mit Sky Go.

Die Partie wird im LIVE-STREAM übertragen, das geht kostenfrei, wenn Ihr auch einen Account bei Sky habt. Dann erhaltet Ihr nämlich einen PIN für Eure Sky-Go-Welt. Die Inhalte des Online-Dienstes sind dabei identisch mit den TV-Übertragungen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg wird also in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go gezeigt / übertragen. Alternativen? Ja, die gibt es.

#Streich: „Wenn die Bereitschaft und der unbedingte Wille nicht da ist, dann wird’s schwierig.“ pic.twitter.com/ASVQRQH3IP — SC Freiburg (@scfreiburg) February 27, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket sehen

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und seid Euch sicher, dass Ihr eine Alternative benötigt? Dann könnt Ihr mit einem anderen Service von Sky das Tor zur Bundesliga weit aufstoßen. Denn: BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg wird heute auch im LIVE-STREAM von Sky Ticket gezeigt.

Für alle diejenigen von Euch, die ein langfristiges Abonnement beim Streamingdienst umgehen wollen, ist Sky Ticket die absolute Ideallösung. Wenn Ihr die Bundesliga und auch BVB vs. Freiburg live erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket des Senders. Alle weiteren Informationen zu den Preisen für Sky Ticket findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN erleben

Ihr habt die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg heute live verpasst und wollt nun ganz schnell die besten Szenen sehen? Dann ist DAZN die beste Gelegenheit, um das in die Tat umzusetzen.

Das Ismaninger Streamingportal zeigt jedes Wochenende die Highlights der Bundesligaspiele jeweils 40 Minuten nach Spielende auf seiner Plattform. Die Zusammenfassung zu BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg ist also am Samstag gegen 18 Uhr auf DAZN zu finden.

Bei DAZN habt Ihr zwei Optionen, die Bundesliga zu sehen: Entweder Ihr schaut ausgewählte Spiele live im Stream oder Ihr schaut die Highlights. Zudem gibt es zwei Optionen, das Angebot live zu sehen:

einmalig 119,99 Euro (für ein Jahr)

Monatsabo: 11,99 Euro monatlich

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Habt Ihr Fragen zur Bundesliga live auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den beliebtesten Fragen:

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Die Aufstellung

Die Mannschaftaufstellungen von Borussia Dortmund und dem SC Freiburg gibt es gegen 14.30 Uhr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die vollen 90 Minuten live im TV und im LIVE-STREAM nicht sehen? Dann könnt Ihr alternativ einen weiteren Service in Anspruch nehmen, der Euch kostenlos zur Verfügung steht. Goal liefert einen LIVE-TICKER zum Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg. Ab 15 Uhr befasst sich ein zuständiger Kollege mit dem ganzen Spiel.

Wollt Ihr keine Sekunde verpassen und sofort wissen, wenn der BVB oder auch der SCF ein Tor erzielen? Dann habt Ihr Glück, denn der kostenfreie LIVE-TICKER zu BVB vs. Freiburg liefert einen idealen Service für alle, die keine Live-Bilder vom Spiel sehen.

Bereits mit den Voreinträgen des Tickerers erhaltet Ihr die wichtigsten Infos zum Bundesligaspiel. Auf Goal.com könnt Ihr direkt auf den LIVE-TICKER zugreifen. Am Smartphone könnt Ihr den Service außerdem über die kostenfreie Goal-App für iOS und Android nutzen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Der Direktvergleich

BVB (BORUSSIA DORTMUND) (wettbewerbsübergreifend bislang 42 Duelle) SC FREIBURG 27 Siege 4 11 Unentschieden 11 4 Niederlagen 27 88 Tore 42

