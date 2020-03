BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Trainingsbetrieb nicht ausgesetzt, Watzke spricht von Krise

Der Spielbetrieb in der Bundesliga pausiert, doch bei Borussia Dortmund wird weiterhin trainiert. Alles zum BVB am Samstag.

Das Coronavirus legt in der den kompletten Spielbetrieb lahm, weshalb auch das Revierderby zwischen und dem nicht stattfindet.

Beim BVB stand am Samstag stattdessen - im Vergleich zu einigen anderen Bundesligisten - ein Training auf dem Programm.

Außerdem: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den deutschen Fußball wegen des Virus in einer großen Krise.

Coronakrise: BVB trainierte am Samstag

Beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund wurde nach der Absage des 26. Spieltags wegen des Coronavirus auf dem Gelände in Brackel trainiert. Die Mannschaft hätte am Samstagnachmittag das Revierderby gegen Schalke 04 vor leeren Rängen im Signal Iduna Park bestreiten sollen. Die Absage des Spieltags erfolgte erst am Freitagnachmittag.

BVB: Hans-Joachim Watzke sieht Profifußball in der "größten Krise seiner Geschichte"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund sieht den deutschen Profifußball angesichts der Corona-Pandemie "in der größten Krise seiner Geschichte". Dies geht aus einer Stellungsnahme hervor, welche die Schwarz-Gelben nach der Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), den 26. Spieltag komplett zu verschieben, am Freitagnachmittag veröffentlichten. Am Montag beraten die Klubs über die DFL-Empfehlung, den Spielbetrieb bis zum 2. April auszusetzen.

Die Entscheidung der DFL gelte es zu respektieren, "unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte", erklärte Watzke weiter. "Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren."

PSG steigt offenbar in Poker um BVB-Star Jadon Sancho ein - Konkurrenz für

Der englische Rekordmeister Manchester United bekommt im Rennen um BVB-Juwel Jadon Sancho offenbar Konkurrenz aus . Wie der Mirror berichtet, ist PSG, der Achtelfinal-Gegner der Borussen in der , Uniteds größter Konkurrent im Poker um den 19-Jährigen.

Allerdings sollen sich die Red Devils bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Champions League die besten Chancen für eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers ausrechnen.

Sancho wurde in der Vergangenheit des Öfteren mit United in Verbindung gebracht. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte jüngst, dass man sich bei einem Wechselwunsch des Youngsters zusammensetzen würde. "Wir geben unser Bestes, ihn so lange zu halten, wie es nur geht. Wir haben eine gute Beziehung zu ihm. Aber, wenn er eines Tages weg möchte, werden wir das diskutieren", erklärte der 60-Jährige im Gespräch mit RMC Sport.

BVB wirft Neymar wegen Roter Karte für Emre Can Schauspielerei vor: "Fast lächerlich"

PSG-Superstar Neymar hat für sein theatralisches Verhalten rund um die Rote Karte für BVB-Mittelfeldspieler Emre Can im Champions-League-Achtelfinale scharfe Kritik von Borussia Dortmunds Verantwortlichen eingesteckt.

"Die Rote Karte war zu hart. Emre stellt sich ein bisschen entgegen und wir wissen, dass Neymar ein guter Schauspieler ist. Das hat er heute gezeigt", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach der 0:2-Niederlage des BVB, die das Aus in der Königsklasse bedeutete . Nach einem Foul von Can waren Neymar und der deutsche Nationalspieler aneinandergeraten. Nach einem leichten Schubser sank der Brasilianer zu Boden und provozierte somit den Platzverweis gegen Can.

BVB-Trainer Lucien Favre beklagte: "Das war viel zu hart. Neymar hat ein wenig übertrieben, denke ich. Darüber spreche ich nicht gerne, aber es war viel zu hart - fast lächerlich."

