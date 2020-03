BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: PSG-Stars imitieren Haaland-Jubel, Kimpembe tritt nach

Der BVB streicht nach einer schwachen Leistung in Paris die Segel. Zu allem Überfluss treten die PSG-Stars im Anschluss nach. Alle News und Gerüchte.

muss sich nach einer schwachen Leistung bei aus der verabschieden. Nach der 0:2-Pleite der Schwarz-Gelben in der französischen Hauptstadt gab es vom Gegner Hohn und Spott.

Zunächst imitierten die PSG-Stars den Jubel von Dortmunds Erling Haaland, der im Hinspiel mit zwei Toren für Furore gesorgt hatte, im Anschluss trat Abwehrmann Presnel Kimpembe im Interview nach: "Sie haben nach dem Hinspiel ihre Bescheidenheit verloren", sagte der Franzose und ergänzte: "Nach dem Erfolg haben sie eine Menge getwittert oder auf Instagram gepostet und einige Wörter in den Mund genommen."

Indes erklärte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, dass die Entscheidungshoheit mit Blick auf einen künftigen Wechsel Jadon Sanchos beim Spieler selbst läge.

BVB bittet Fans: Meidet das Stadion!

Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, beim "Geisterderby" gegen Schalke 04 in der Fußball- am Samstag auch die Umgebung des Stadions zu meiden. "Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen", teilte der BVB in einer "dringenden Bitte" mit.

Die Gesundheit stehe eindeutig im Vordergrund: "Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Falle eines Derbysieges."

Am Mittwochabend hatten sich Tausende Fans von Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den BVB (2:0) unmittelbar vor dem Stadion versammelt. Hunderte standen in Mönchengladbach beim Rheinderby gegen den zusammen.

Der BVB hat aus Sicherheitsgründungen auch Akkreditierungen reduziert, er rechnet dennoch mit etwa 200 Journalisten im Stadion.

Nationalspieler Thilo Kehrer hat die Nachahmung von Erling Haalands Yoga-Torjubel durch mehrere Spieler von Paris St. Germain mit einem Augenzwinkern kommentiert . "Es gehört zum Geschäft dazu, dass man sich ein bisschen revanchiert", sagte der Abwehrspieler von PSG nach dem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Borussia Dortmund bei Sky .

Dortmunds Sturmjuwel Haaland hatte seinen Doppelpack im Hinspiel (2:0) mit einer Yoga-Pose auf dem Rasen gefeiert. Im Rückspiel kopierte Paris-Star Neymar nach seinem Treffer zum 1:0 den Jubel. Und nicht nur das: Nach der Partie zeigte ein Großteil der gesamte Mannschaft die Pose, PSG verbreitete das Foto auf Twitter.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich zu einem möglichen Abgang von Youngster Jadon Sancho geäußert - und den Engländer als vielleicht "größtes U21-Talent Europas" gepriesen.

"Jadon ist außergewöhnlich, vielleicht das größte U21-Talent Europas", sagte Watzke gemäß RMC Sport. "Ich glaube, dass er das Potenzial besitzt, in ein paar Jahren zu den Besten der Welt zu gehören." Auf einen Wechsel Sanchos in naher Zukunft angesprochen, erklärte der 60-Jährige: "Wir geben unser Bestes, ihn so lange zu halten, wie es nur geht. Wir haben eine gute Beziehung zu ihm. Aber, wenn er eines Tages weg möchte, werden wir das diskutieren."

Tore Andre Flo, ehemaliger Stürmer des FC Chelsea, hat von seinem norwegischen Landsmann Erling Haaland von Borussia Dortmund geschwärmt. "Er ist jemand, der mich überrascht hat", gestand er bei Goal und SPOX . "Er hat den Schritt nach oben unglaublich gut gemeistert", ergänzte er mit Blick auf den Winterwechsel des Stürmers von Salzburg zum BVB.

Dass Haaland nach den anfänglichen Erfolgen bei den Schwarz-Gelben nun nicht abheben darf, bekräftigte Flo. "Es geht für ihn nur darum, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und weiter hart zu arbeiten", sagte er und fügte hinzu: "Ich kenne seinen Vater, der wird schon dafür sorgen."