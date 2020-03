BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Manchester United erhält im Sancho-Poker wohl Konkurrenz von PSG, BVB-Fans fordern Spielabsagen

ManUnited bekommt im Rennen um Sancho wohl Konkurrenz und die Fans der Borussia sprechen sich für Spielabsagen aus. Alles zum BVB am Freitag.

Am Samstag steht für das Revierderby gegen den an (15.30 im LIVE-TICKER ). Allerdings müssen beide Teams in diesem brisanten Duell diesmal auf den Anhang und damit auf Derbystimmung verzichten: Das Spiel wird aufgrund der Coronavirus-Krise vor leeren Rängen stattfinden.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich ob der aktuellen Lage für eine Unterbrechung der ausgesprochen, während der Verein seine Fans darum bittet, sich aus Sicherheitsgründen nicht vor den Stadien zu versammeln, so wie es zuletzt in Paris und Gladbach der Fall war.

Unterdessen gibt es neue Gerüchte rund um Dortmunds Juwel Jadon Sancho. Offenbar bekommt im Rennen um den Youngster Konkurrenz aus .

Außerdem: PSG-Star Neymar wird für seine Aktion vor dem Platzverweis gegen Emre Can scharf von der Borussia kritisiert.

Borussia Dortmund am Freitag: Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

PSG steigt offenbar in Poker um BVB-Star Jadon Sancho ein - Konkurrenz für Manchester United

Der englische Rekordmeister Manchester United bekommt im Rennen um BVB-Juwel Jadon Sancho offenbar Konkurrenz aus Frankreich. Wie der Mirror berichtet, ist PSG, der Achtelfinal-Gegner der Borussen in der , Uniteds größter Konkurrent im Poker um den 19-Jährigen.

Allerdings sollen sich die Red Devils bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Champions League die besten Chancen für eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers ausrechnen.

Sancho wurde in der Vergangenheit des Öfteren mit United in Verbindung gebracht. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärte jüngst, dass man sich bei einem Wechselwunsch des Youngsters zusammensetzen würde. "Wir geben unser Bestes, ihn so lange zu halten, wie es nur geht. Wir haben eine gute Beziehung zu ihm. Aber, wenn er eines Tages weg möchte, werden wir das diskutieren", erklärte der 60-Jährige im Gespräch mit RMC Sport.

BVB: Fans fordern Spielabsagen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wird nach den Ligaunterbrechungen in und auch in über Spielabsagen in der Bundesliga diskutiert. Auch die Fans von Borussia Dortmund haben an die Verantwortlichen appelliert und eine Unterbrechung der Liga gefordert.

"Zwar werden die Funktionäre hierzulande hinter verschlossenen Türen gerade wahrscheinlich hitzig über den Fortlauf der Saison diskutieren, aber dass der Spielbetrieb in der 1. und zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgesetzt ist, zeugt nicht von Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein, insbesondere gegenüber gefährdeten Teilen der Gesellschaft und Mitarbeitern in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen", hieß es in einem Statement der Fangruppierung "Südtribüne Dortmund".

Die Anhänger der Schwarz-Gelben wollen der Bitte des Vereins Folge leisten und sich zum Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag nicht vor dem Stadion versammeln.

BVB: Michael Zorc hält Absage von Spieltagen für mögliches Mittel

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hält die Absage und Verschiebung von gesamten Spieltagen der Bundesliga angesichts der Coronakrise perspektivisch für eine mögliche Variante.

"Es gibt ja keine Blaupause, wie man mit so einer Lage umgeht. Das ist für alle und jeden neu, und die Situation hat eine unglaubliche Dynamik. Aber wenn ich sehe, dass die spanische und die italienische Liga ab sofort pausieren, obwohl die mit ihren 20 Erstliga-Vereinen ja noch mehr Spieltage und deshalb größere Terminprobleme haben, frage ich: Warum sollten wir es nicht genauso machen können", sagte Zorc der Süddeutschen Zeitung.

Eine Verschiebung "würde uns Luft schaffen, um geordnet und angemessen den Spielbetrieb jetzt zu unterbrechen. Und erst wieder zu spielen, wenn die Sicherheit und Gesundheit von allen Beteiligten wieder zu gewährleisten ist."

Zorc fordert aufgrund der Coronakrise zudem mehr terminliche Flexibilität in den internationalen Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA). "Wir haben natürlich einige heilige Kühe im internationalen Rahmenkalender, dass nämlich das Champions-League-Finale oder in diesem Jahr auch die Europameisterschaft zu fest bestimmten Terminen durchgezogen werden sollen. Aber diese Situation ist so extrem und so außergewöhnlich, dass wir auch solche Termine nun natürlich in Frage stellen müssen", sagte Zorc.

BVB wirft Neymar wegen Roter Karte für Emre Can Schauspielerei vor: "Fast lächerlich"

PSG-Superstar Neymar hat für sein theatralisches Verhalten rund um die Rote Karte für BVB-Mittelfeldspieler Emre Can im Champions-League-Achtelfinale scharfe Kritik von Borussia Dortmunds Verantwortlichen eingesteckt.

"Die Rote Karte war zu hart. Emre stellt sich ein bisschen entgegen und wir wissen, dass Neymar ein guter Schauspieler ist. Das hat er heute gezeigt", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach der 0:2-Niederlage des BVB, die das Aus in der Königsklasse bedeutete . Nach einem Foul von Can waren Neymar und der deutsche Nationalspieler aneinandergeraten. Nach einem leichten Schubser sank der Brasilianer zu Boden und provozierte somit den Platzverweis gegen Can.

BVB-Trainer Lucien Favre beklagte: "Das war viel zu hart. Neymar hat ein wenig übertrieben, denke ich. Darüber spreche ich nicht gerne, aber es war viel zu hart - fast lächerlich."

BVB bittet Fans: Meidet das Stadion!

Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, beim "Geisterderby" gegen Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga am Samstag auch die Umgebung des Stadions zu meiden. "Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen", teilte der BVB in einer "dringenden Bitte" mit.

Die Gesundheit stehe eindeutig im Vordergrund: "Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Falle eines Derbysieges."

Am Mittwochabend hatten sich Tausende Fans von Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den BVB (2:0) unmittelbar vor dem Stadion versammelt. Hunderte standen in Mönchengladbach beim Rheinderby gegen den zusammen.

Der BVB hat aus Sicherheitsgründungen auch Akkreditierungen reduziert, er rechnet dennoch mit etwa 200 Journalisten im Stadion.

