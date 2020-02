Offiziell: BVB verpflichtet ausgeliehenen Emre Can von Juventus fest

Erst im Januar hat Borussia Dortmund Emre Can von Juventus Turin ausgeliehen. Nun haben sich die Klubs über einen festen Transfer geeinigt.

Champions-League-Achtelfinalist und haben sich auf einen permanenten Transfer von Nationalspieler Emre Can geeinigt. Das bestätigten die Schwarz-Gelben am Dienstagabend vor dem anstehenden Champions-League-Spiel gegen PSG offiziell.

Can (26) erhält beim BVB mit Leih-Ende am 1. Juli einen Vertrag bis 2024. Für den BVB hat er im defensiven Mittelfeld bisher drei Spiele absolviert. Wie Juventus mitteilte, liegt die Ablöse bei 25 Millionen Euro, zu zahlen in drei Geschäftsjahren.

