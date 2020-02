Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem BVB und PSG steht an. Wer zeigt das Hinspiel in Dortmund live im TV und LIVE-STREAM?

Ein echtes Kracherduell in der : Der BVB ( ) trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf PSG ( ). Anpfiff zum Hinspiel in Dortmund ist am Dienstag um 21 Uhr.

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga oben mit dabei, dennoch ließ der BVB in den vergangenen Wochen immer wieder federn. Vor zwei Wochen verlor man im Pokal bei Werder Bremen mit 2:3, zudem mit 3:4 gegen Bayer 04 Leverkusen.

Auf der Gegenseite kommt mit PSG das Spitzenteam Frankreichs in den Signal Iduna Park. Das Starensemble von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel will sich im Hinspiel eine gute Ausgangsposition verschaffen, um dann im Prinzenpark das CL-Viertelfinale klarmachen zu können.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Champions-League-Achtelfinales an diesem Dienstag.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Champions League am Dienstag

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG Datum Dienstag, 18. Februar || 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 66.099 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-STREAM?

Champions-League-Achtelfinale am Dienstagabend: Borussia Dortmund trifft auf PSG und Ihr seid auf der Suche nach einem Weg, wie Ihr die vollen 90 Minuten live im Stream anschauen könnt. In diesem Abschnitt sagen wir Euch, wie das am besten funktioniert.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-STREAM

Der BVB empfängt Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Hinspiel im Signal Iduna Park und der Ismaninger Streamingdienst DAZN ist im LIVE-STREAM mit dabei.

DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Champions League live im Stream. Hier erst einmal alle Infos zur Übertragung und zu den Kommentatoren, die bei BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG dabei sein werden:

Vorberichte : ab 20.40 Uhr

: ab 20.40 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jan Mertesacker

Wieso aber hat DAZN die vollen 90 Minuten dieser Champions-League-Begegnung live im Angebot und andere Spiele dafür nicht. Das liegt an der etwas komplizierten Aufteilung der Champions-League-Rechte zwischen Sky und DAZN.

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. PSG kostenlos im LIVE-STREAM mit dem Gratismonat

Gute Nachrichten für alle, die die Begegnung zwischen Dortmund und Paris auf keinen Fall verpassen wollen: DAZN zeigt / überträgt die ganze Begegnung am Dienstagabend völlig kostenfrei im LIVE-STREAM.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Dafür müsst Ihr Euch aber tatsächlich neu anmelden und ein neues Konto anlegen. Doch nach 30 Gratistagen bei DAZN werdet Ihr sicherlich anders denken und beim Streamingsender bleiben wollen.

Dann DAZN hat nicht nur die Champions League im Programm, sondern zeigt / überträgt auch anderen europäischen Spitzensport live im Stream. Beispiel gefällig? Die am Freitag und Montag, die , und kommen ebenso live, wie auch andere Sportarten wie Darts, Handball, Basketball, die NFL, die NHL und und und.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt die Champions League

Die UEFA Champions League wird live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen und hat deswegen auch die vollen 90 Minuten zwischen Borussia Dortmund und PSG im Programm. Der Streamingdienst teilt sich jedoch die Übertragungsrechte mit Sky.

Hier bekommt Ihr in Kürze zusammengefasst, wo die Champions League in der Saison 2019/20 gezeigt / übertragen wird:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM, können aber auch per Smart-TV im Fernsehen geschaut werden

Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, PSG und Co: Bei DAZN erlebt Ihr zahlreiche CL-Spiele der europäischen Top-Klubs live und in voller Länge

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain könnt Ihr mit DAZN auf mehreren Kanälen anschauen: Ihr entscheidet, ob Ihr die vollen 90 Minuten im Internet oder auf dem Smartphone schauen wollt. Hier findet Ihr alle weiteren Infos:

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live bei DAZN in der kostenlosen App für die Geräte Eurer Wahl:

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: DAZN? Weitere Übersichtsartikel findet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im TV?

Im oberen Abschnitt habt ihr erfahren, dass die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im Stream von DAZN zu sehen sein werden. Doch wo kommt die ganze Begegnung noch? Gibt es im deutschen Fernsehen die Möglichkeit, die CL-Partie zu sehen? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr das.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live auf dem Smart-TV

DAZN hat sich die Rechte an der Champions League gesichert und die vollen 90 Minuten vom Duell BVB vs. PSG im Programm. Doch hat der Streamingdienst die Partie nicht nur live im Stream parat, sondern bietet auch die Option, das Champions-League-Achtelfinale live im TV auf dem Smart-TV anzuschauen.

DAZN bringt Euch BVB vs. Paris Saint-Germain im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Und das Beste kommt erst noch: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und ermöglicht es so, dass die Begegnung am Dienstagabend kostenlos im Fernsehen läuft. Dafür müsst Ihr nichts weiter tun, als Euch neu anzumelden und die die kostenlose App des Streamingdienstes auf Eurem Fernsehgerät mit Internetzugang zu installieren.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG heute live auf dem Smart-TV zu verfolgen - so müsst Ihr vorgehen:

Schritt 1: Kostenlosen DAZN-App im App-Store des TV-Geräts suchen.

Kostenlosen DAZN-App im App-Store des TV-Geräts suchen. Schritt 2: Kostenlose DAZN-App herunterladen

Kostenlose DAZN-App herunterladen Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN genießen!

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Sky zeigt / überträgt die Champions League live im Pay-TV

Doch an diesem Dienstag ist nicht nur DAZN live mit dabei, wenn der BVB auf Paris Saint-Germain trifft. Auch Sky hat seine Finger im Spiel und zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im Pay-TV.

Doch Sky hat im Gegensatz zu DAZN nicht die vollen 90 Minuten live im Stream parat, sondern zeigt den Champions-League-Kracher nur live in der Konferenz.

Sky hat BVB vs. Paris zwar nicht im Einzelspiel im Programm, dafür kommen die wichtigsten Szenen der Partie aber live in der Konferenz auf Sky. Eure einzige Möglichkeit, BVB vs. Prag live im TV bei Sky zu erleben? Das ist die Konferenz. Dort zeigt der Pay-TV-Sender alle Champions-League-Partien, die am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenzschaltung.

Nur in der Konferenz: BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG live im TV bei Sky - alle Infos:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Erik Meijer & Dietmar Hamann

Erik Meijer & Dietmar Hamann Kommentator: Wolf Fuss

Wolf Fuss weiteres Spiel in der Konferenz: vs.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

So sieht die Aufteilung für das Champions League Achtelfinale in Österreich aus. (Die Rückspiele werden im Anschluss an die Hinspiele gepickt.) #UCL pic.twitter.com/UQuUXEz08M — DAZN DE (@DAZN_DE) December 17, 2019

DAZN zeigt / überträgt BVB gegen PSG im LIVE-STREAM, zudem hat Sky die Begegnung live in der Konferenz im Pay-TV im Programm. Doch wie sieht es im deutschen Fernsehen sonst so aus, werden die vollen 90 Minuten im Free-TV gezeigt?

Nein, die Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG wird am Dienstagabend nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Das bedeutet, dass die Champions League weder von der ARD, dem ZDF, RTL, Sport1, Eurosport oder sonst einem Free-TV-Sender gezeigt wird. Ihr müsst Euch bei DAZN die vollen 90 Minuten anschauen oder alternativ die Konferenz bei Sky anschauen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG?

Ihr habt die vollen 90 Minuten Champions League zwischen dem BVB und Paris Saint-Germain verpasst, ärgert Euch darüber und wollt nun so schnell wie es nur geht die besten Szenen rückwirkend anschauen? Wir haben da eine Lösung für Euch.

DAZN ist auch in diesem Fall Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr nur die Highlights oder vielleicht sogar die vollen 90 Minuten nochmals anschauen wollt. Denn langes Warten gibt es bei DAZN nicht: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff kommen die besten Aktionen (Tore, Chancen, Platzverweise, Wechsel, usw.) auf die Plattform.

Ihr müsst lediglich bei DAZN als Kunde registriert sein. Seid Ihr noch keiner, dann gibt es nochmals Top-News: Denn der Streamingdienst DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und ermöglicht es diesen somit, die Highlights kostenlos zu sehen. Wer sich noch mehr Zeit für die bereits beendete Partie nehmen will, der kann sogar die ganze Begegnung ein weiteres Mal anschauen - im Re-Live.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Der direkte Vergleich beider Teams