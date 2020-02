BVB: Julian Brandt mit Sprunggelenksverletzung gegen Leverkusen

Borussia Dortmund muss wohl vorerst auf Julian Brandt verzichten. Der Offensivmann zog sich beim 3:4 in Leverkusen eine Sprunggelenksverletzung zu.

Bundesligist droht der Ausfall einer weiteren Offensivkraft. Nationalspieler Julian Brandt verletzte sich am Samstag beim 3:4 in Leverkusen am Sprunggelenk, humpelnd verließ der offensive Mittelfeldakteur die BayArena. Er war zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Eine genaue Diagnose steht beim Ex-Leverkusener Brandt noch nicht fest. Zuvor war bereits Kapitän Marco Reus mit einer Muskelverletzung aus dem DFB-Pokalspiel in Bremen (2:3) ausgefallen. Er wird dem BVB mindestens einen Monat fehlen.