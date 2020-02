Alvaro Negredo: BVB-Star Erling Haaland "würde perfekt zu Real Madrid passen"

Erling Haaland hat sich beim BVB in kürzester Zeit zum neuen Superstar aufgeschwungen. Alvaro Negredo würde ihn sogar gerne bei Real Madrid sehen.

Der frühere Real-Stürmer Alvaro Negredo, aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr aktiv, sieht in BVB-Torjäger Erling Haaland einen möglichen Angreifer für die Königlichen.

"Ich habe ihn schon oft spielen sehen, er ist spektakulär. Er kann mit beiden Füßen abschließen, nutzt jede Chance. Und er entwickelt sich noch weiter", sagte Negredo der Marca und betonte, dass er ihn sich bei vorstellen könnte: "Er würde perfekt zu ihnen passen und könnte sich gut mit Karim Benzema ergänzen."

Negredo: Benzema braucht einen Stürmer an seiner Seite

Ohnehin findet Negredo, dass Benzema als mitspielender Stürmertyp eine Ergänzung guttun würde: "Er braucht einen weiteren Stürmer an seiner Seite", so der 34-jährige Spanier, der zu Beginn seiner Laufbahn für das B-Team von Real auflief und später unter anderem bei , Sevilla, Valencia und spielte. Seit 2018 kickt Negredo für Al-Nasr in Dubai.

Haaland war im Januar für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu gewechselt. In acht Einsätzen für den BVB sind dem 19-jährigen Norweger bereits zwölf Tore gelungen.