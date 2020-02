BVB darf wohl auf Verbleib von Jadon Sancho hoffen

Mit starken Leistungen spielt sich BVB-Star Jadon Sancho ins Visier zahlreicher Top-Klubs. Allerdings darf Dortmund wohl auf einen Verbleib hoffen.

Bundesligist darf sich wohl Hoffnungen auf einen Verbleib von Flügelflitzer Jadon Sancho machen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei es alles andere als ausgemachte Sache, dass der Engländer den BVB im Sommer verlassen wird.

Dies widerspricht zahlreichen Medienberichten aus dem In- und Ausland, laut denen Sancho der Borussia im Sommer den Rücken kehren wird. Insbesondere Manchester United und der FC Chelsea zeigen Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen.

📈 🔥 Von @ManCity-s Reserve zur heißesten Aktie auf dem Transfermarkt! Jadon #Sancho hat dem #BVB viel zu verdanken - und umgekehrt. Noch ist sein Abschied im Sommer nicht fix (RN+): https://t.co/TiLa1ha9Py (Foto: imago) pic.twitter.com/7kUQGZirYR — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) February 24, 2020

BVB: Jadon Sancho mit bislang überragender Saison

Auch BVB-Lizenspielleiter Sebastian Kehl hatte sich jüngst ob eines Verbleib des Nationalspielers optimistisch gezeigt. "Es gibt keinen neuen Stand, deswegen gehen wir relativ entspannt in die nächsten Wochen", erklärte der ehemalige Profi bei Sky und ergänzte: "Es liegt nichts auf dem Tisch."

Sancho zeigt sich akuell in bestechender Form. In der laufenden Spielzeit kommt er in 32 Pflichtspielen auf starke 16 Tore sowie 18 Assists.

Beim BVB läuft das Arbeitspapier des gebürtigen Londoners noch bis 2022.