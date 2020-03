BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Bayern wohl mit BVB-Transferziel Bellingham einig, Konkurrenz bei Gladbachs Zakaria

Der FC Bayern könnte dem BVB das englische Talent Jude Bellingham wegschnappen. Auch bei Dennis Zakaria bekommt Dortmund Konkurrenz. Alle BVB-News.

Wegen der Corona-Pandemie sind größere Veranstaltungen in fast allen europäischen Ländern inzwischen untersagt, auch die wurde am Freitag zunächst für zwei Wochen unterbrochen. Das Revier-Derby zwischen und Schalke 04, das ursprünglich ohne Zuschauer stattfinden sollte, ist daher ebenfalls abgesagt worden.

Ein BVB-Fanclub, der den Junggesellenabschied eines Mitglieds in einer VIP-Lounge feiern wollte, hat sich davon aber nicht abhalten lassen und hat sich am Samstag dennoch vor dem Stadion eingefunden. Mittelfeldspieler Axel Witsel äußerte sich zudem auf Twitter zum Coronavirus und betonte, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe.

Hinter den Kulissen werden trotz des eingestellten Ligabetriebs dennoch die Weichen für die nächste Saison gestellt. Im Rennen um Gladbachs Denis Zakaria scheint der BVB offenbar Konkurrenz aus der Premier League zu erhalten. Der englische Verein soll beim 23-Jährigen inzwischen sogar die Nase vorn haben.

offenbar mit BVB-Transferziel Jude Bellingham einig

Offenbar ist es zu einer Wende im Transfer-Poker um das 16-jährige Talent Jude Bellingham gekommen. Nach Informationen der englischen Zeitung Mirror soll der FC Bayern München in das Rennen um den Mittelfeldspieler von Birmingham City eingestiegen sein. Die Bild hatte neulich berichtet, dass der Wechsel des Engländers zu Borussia Dortmund bereits perfekt sei.

Laut des Berichts soll sich der Rekordmeister bereits mit Bellingham einig sein. Demnach soll die Ablösesumme 16.5 Millionen Euro betragen. Mit anschließenden Bonuszahlungen könne sich der Betrag aber auf 33 Millionen Euro anheben.

BVB-Fans feiern Junggesellenabschied vor dem Stadion

Trotz der Absage des Derbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus haben sich am Samstag rund 30 BVB-Fans vor dem Stadion eingefunden, um mit Rauchbomben den Junggesellenabschied eines Fanclub-Mitglieds zu feiern.

"Die Absage ist natürlich doof, aber dann wollten wir uns mit dem künftigen Bräutigam wenigstens vor dem Stadion fotografieren", sagte ein Mitglied der "Bigge-Borussen" den Ruhr Nachrichten . Der Fanclub war in einem Schulbus aus dem Sauerland angereist, während der Partie sollte in einer VIP-Lounge gefeiert werden.

macht dem BVB bei Gladbachs Denis Zakaria Konkurrenz

Im Rennen um Gladbachs Denis Zakaria bekommt Borussia Dortmund offenbar Konkurrenz aus der englischen Premier League. Einem Bericht des Mirror zufolge habe Manchester United inzwischen sogar die besten Karten, wenn es um einen Transfer des Mittelfeldspielers geht.

Zuvor hatte Sky berichtet, dass neben dem BVB auch und der an Zakaria interessiert seien. Der 23-Jährige steht in Gladbach noch bis 2022 unter Vertrag. Manager Max Eberl betonte jedoch zuletzt, Zakaria nicht ziehen lassen zu wollen: "Wir werden alles versuchen, um mit Denis zu verlängern", sagte er bei einer Talk-Veranstaltung des Express .

Coronavirus: Axel Witsel wendet sich an BVB-Fans

Mittelfeldspieler Axel Witsel hat sich angesichts der Corona-Pandemie auf Twitter an die Fans von Borussia Dortmund gerichtet. "Bleibt sicher und kümmert Euch in diesem Moment um diejenigen, die Euch nahestehen", so der 31-Jährige am Samstag.

Stay safe everyone and take care of those close to you at this time 🙏🏽❤️



Health always comes first in this moment, football will be back when the time is right 🙌🏽 pic.twitter.com/iIxkv5tK0F — Axel Witsel (@axelwitsel28) March 14, 2020

Wegen der rasanten Ausbreitung der Infektionskrankheit ist der Ligabetrieb in der Bundesliga zunächst für zwei Wochen eingestellt worden. Witsel betonte: "Gesundheit steht derzeit immer an erster Stelle. Der Fußball wird zurück sein, wenn die Zeit reif dafür ist."

Coronakrise: BVB trainierte am Samstag

Beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund wurde nach der Absage des 26. Spieltags wegen des Coronavirus auf dem Gelände in Brackel trainiert. Die Mannschaft hätte am Samstagnachmittag das Revierderby gegen Schalke 04 vor leeren Rängen im Signal Iduna Park bestreiten sollen. Die Absage des Spieltags erfolgte erst am Freitagnachmittag.