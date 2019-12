BVB, News und Gerüchte: ManCity weiter scharf auf Sancho, Haaland zu Juventus?

Kehrt Jadon Sancho zu Manchester City zurück? Wechselt BVB-Kandidat Erling Haaland zu Juventus? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Bleibt Jadon Sancho bei oder verlässt er den BVB? Obwohl ein Wechsel im Winter wohl eher unwahrscheinlich ist, intensiviert angeblich seine Bemühungen hinsichtlich einer Rückholaktion des jungen Engländers.

Wirbel gibt es in Dortmund auch um einen möglichen Transfer Erling Haalands. Denn soll nun offenbar der Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers von RB Salzburg sein.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Samstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Manchester City verstärkt Bemühungen um Jadon Sancho

Manchester City arbeitet angeblich weiterhin an einer Rückholaktion von Jadon Sancho und verstärkt laut Daily Mail seine Bemühungen. Auch Sancho selbst soll einem Wechsel wohl nicht abgeneigt sein.

Ein Abschied im Winter scheint jedoch unwahrscheinlich. "Wir planen weiter mit ihm, er ist ein elementar wichtiger Spieler. Ich sehe kein Szenario, dass er uns verlässt", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc kürzlich bei Sky.

Juventus Favorit bei BVB-Kandidat Haaland?

Erling Haaland weilte erst kürzlich in und wurde sowohl bei als auch bei Borussia Dortmund vorstellig. Mischt nun auch Juventus mit?

Nicolo Schira von der italienischen Gazetta dello Sport twitterte nun jedenfalls, dass die Alte Dame gar Favorit auf eine Verpflichtung des norwegischen Supertalents sei.

"Juventus bleibt im Rennen um Erling Haaland Favorit. Die Bianconeri wollen den 2000er-Jahrgang im Sommer nach Turin holen: Mit einem Fünfjahres-Angebot ab 3,5 Millionen Euro netto pro Saison plus Bonus. Raiola hat auch mit dem BVB und RB Leipzig gesprochen, das bisher beste Angebot stammt jedoch von Juve-Sportdirektor Paratici"

#Juventus resta in prima fila nella corsa a Erling #Håland. Bianconeri vogliono portare a Torino il classe 2000 in estate: offerto quinquennale da €3,5M netti a stagione +bonus. #Raiola ne ha parlato pure con #BVB e #RBLeipzig, ma la proposta migliore a oggi è di Paratici https://t.co/VTWwGvyvKi — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 12, 2019

BVB: Gerüchte um Mauricio Pochettino

Borussia Dortmund soll ein Auge auf den ehemaligen Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino geworfen haben. Gemäß eines Berichts des Telegraph "verfolgen" die BVB-Verantwortlichen die Situation des Argentiniers, der vor drei Wochen bei den Spurs gefeuert wurde, ganz genau.

Pochettino führte Tottenham viermal in Folge in die und erreichte mit dem Klub dort in der vergangenen Saison das Endspiel. Zahlreiche weitere Klub werden mit dem Ex-Profi in Verbindung gebracht: , Arsenal und Everton wurden zuletzt genannt und auch beim war er im Gespräch.

Bei Borussia Dortmund steht Trainer Lucien Favre (Vertrag bis 2021) in dieser Saison in der Kritik. Mit einigen Erfolgen in den letzten Partien und dem Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse in dieser Woche hat der Schweizer allerdings wieder einige Pluspunkte gesammelt.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt Kontakt zwischen Erling Haaland und dem BVB

Ein Wechsel des umworbenen Shootingstars Erling Haaland in die Bundesliga rückt womöglich näher. Der norwegische Angreifer, der für RB Salzburg derzeit für Furore sorgt, soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund gewesen sein.

💬 #Zorc zum Thema #Haaland: "Ich verweise gerne auf die Interviews, die ich bereits gegeben habe. Ich werde mich zu dieser wie auch zu anderen Personalien momentan nicht äußern." #M05BVB — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Dezember 2019

"Es gibt keinen aktuellen neuen Stand. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Alfie (Vater Haaland, Anm. d. Red.) und dem Erling und über alles was passiert, informiert. Wir wollen Vertragsdetails und Gerüchte aber nicht kommentieren", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund am Donnerstag. Auf konkrete Nachfrage nach der angeblichen Reise nach Leipzig und Dortmund sagte Freund: "Ich habe schon gesagt, dass wir über alles informiert sind, immer. Alfie war auch hier beim Spiel gegen Liverpool, es hat auch da vorab Gespräche gegeben."

Gegenüber den Ruhr Nachrichten bestätigte Freund derweil den Kontakt zwischen dem BVB und Haaland: "Wir sind in alle Gespräche involviert. Wir wussten natürlich auch, dass Haaland am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund war. Alle in Salzburg wollen das Beste für ihn."

Champions League: Mögliche Gegner für BVB im Achtelfinale stehen fest

Der BVB ist als Gruppenzweiter in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Seit Mittwochabend stehen die möglichen Gegner für die K.-o.-Runde fest.

Die Dortmunder können auf den mit Ex-Trainer Jürgen Klopp, Manchester City, Juventus Turin, PSG mit Ex-Trainer Thomas Tuchel oder den treffen.