BVB, News und Gerüchte: Neue Details zur Verletzung von Axel Witsel enthüllt, Mats Hummels äußert sich zur aktuellen Situation beim BVB

Axel Witsel fällt nach einem häuslichen Unfall für die restliche Hinserie aus. Nun wurden neue Details zu seiner Verletzung enthüllt.

Am Dienstagabend geht es für im entscheidenden Champions-League-Spiel gegen ums Weiterkommen. Dabei sind die Borussen auch auf Schützenhilfe des angewiesen.

Fehlen wird ihnen dabei Mittelfeld-Stratege Axel Witsel, der nach einem häuslichen Unfall für den Rest des Jahres ausfällt. Nun wurden neue Details zum Hergang enthüllt.

Währenddessen äußerte sich Mats Hummels zu seiner Rolle beim BVB, der aktuellen sportlichen Situation und der Stimmung in der Mannschaft.

Außerdem: Der BVB wird in Sachen Sancho-Transfer wohl erst ab 200 Millionen Euro schwach.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Dienstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Details enthüllt: BVB-Star Axel Witsel verletzte sich offenbar bei Treppensturz

Axel Witsel wird Borussia Dortmund nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun will die Bild die Details zum Sturz erfahren haben.

Dem Bericht zufolge stürzte der Belgier die Treppe hinab, er lehnte sich an ein nicht-verschlossenes Gitter, das eigentlich seine Kinder vor einem Sturz bewahren sollte.

Dabei zog sich Witsel neben einem Nasenbeinbruch auch Verletzungen im Gesicht und Mund zu, weshalb er die Nacht im Krankenhaus verbringen musste.

BVB-Star Mats Hummels exklusiv: "Teile von uns müssen im Spiel manchmal geweckt werden"

Im vergangenen Sommer wechselte Mats Hummels vom zurück zu Borussia Dortmund. Beim BVB übernahm der Innenverteidiger gleich wieder Verantwortung.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der

6. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League: Borussia Dortmund (BVB) hat den tschechischen Vertreter Slavia Prag zu Gast und kämpft am Dienstag um 21 Uhr um den Einzug in die K.o.-Runde.

Während es für die Borussen noch um den Einzug in das Achtelfinale geht, ist Prag bereits ausgeschieden. Zwei Punkte hat der Klub aus der tschechischen Hauptstadt auf dem Konto, der BVB jedoch sieben. Für das Team von Lucien Favre hängt vieles am Parallelspiel, in dem Barca bei gastiert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund gewann 7 seiner 11 Europapokal-Spiele gegen tschechische Teams (3 Remis, 1 Niederlage, inkl. der ehemaligen Tschechoslowakei), darunter auch das erste Europapokal-Duell gegen Slavia Prag am 2. Spieltag der laufenden Champions-League-Gruppenphase (2-0).

Slavia Prag ist auswärts in der Champions League noch sieglos, in 5 Gastspielen gab es 2 Niederlagen und zuletzt 3 Remis in Folge.

Borussia Dortmund verlor nur 2 seiner letzten 15 Champions-League-Heimspiele in der Gruppenphase (8 Siege, 5 Remis): im November 2017 gegen Tottenham und im September 2017 gegen .

Slavia Prag ist auswärts in der Champions League seit 117 Minuten ohne Schuss auf das gegnerische Tor – der letzte Prager Schuss auf das gegnerische Gehäuse in einem Auswärtsspiel war Peter Olayinkas Tor gegen Inter Mailand am 1. Spieltag.

Borussia Dortmund könnte im 2. Jahr in Folge die Champions-League-Gruppenphase überstehen – das gelang dem BVB zuletzt von 20212/13 bis 2014/15, damals sogar in 3 Spielzeiten in Folge.

Slavia Prag ist nach 5 sieglosen Spielen in dieser Gruppenphase bereits aus der Champions League ausgeschieden (2 Remis, 3 Niederlagen) – die letzte tschechische Mannschaft, welche die Gruppenphase ohne Sieg abschloss, war 2005/06.

Borussia Dortmunds Jadon Sancho erzielte seine beiden Champions-League-Tore als Einwechselspieler. Während er in seinen 9 Startelfeinsätzen torlos blieb, netzte er nach 2 seiner 3 Einwechslungen in der Königsklasse ein.

Slavia Prag traf in der Champions League mit keinem seiner letzten 22 Torschüsse aus dem Spiel heraus – der Treffer von Tomas Soucek beim 1-3 gegen Inter Mailand am 5. Spieltag fiel per Elfmeter.

Dortmunds Julian Brandt gab in dieser Champions-League-Saison schon 3 Torvorlagen, Bestwert beim BVB. In seinen 21 CL-Spielen für Bayer 04 Leverkusen zwischen 2014 und 2017 war er noch ohne Torvorlage geblieben.

Nur Slavia Prag und Zenit St. Petersburg setzten in dieser Champions-League-Saison noch keinen Spieler unter 22 Jahren ein.

Bericht: BVB denkt nur bei 200-Millionen-Euro-Angebot über Verkauf von Jadon Sancho im Winter nach

Der von zahlreichen englischen Top-Klubs umworbene Jadon Sancho von Borussia Dortmund darf den BVB im Winter wohl allenfalls für eine "astronomisch hohe" Ablöse verlassen. Das berichtet The Athletic .

Das in der Regel gut informierte Sportportal spricht davon, dass die Verantwortlichen auf keinen Fall planen, den englischen Nationalspieler vor dem Saisonende abzugeben, bei einem Mega-Angebot über mindestens 200 Millionen Euro von der Insel würde ein vorzeitiger Verkauf von den Verantwortlichen zumindest diskutiert werden.

Julian Nagelsmann bestätigt: BVB war 2018 interessiert

Trainer Julian Nagelsmann hat bestätigt, dass vor seinem Wechsel zu RB Leipzig auch Borussia Dortmund an seinen Diensten interessiert war.

"Interesse war da. Im Fußball ist Timing und Passung immer das Entscheidende, und es hat einfach nicht gepasst, deswegen bin ich da nie Trainer geworden", erinnerte sich Nagelsmann im 'Aktuellen Sportstudio' des ZDF an den Sommer 2018 zurück.

BVB-Verteidiger Manuel Akanji: "Ich werde öfters rassistisch beschimpft"

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji von Borussia Dortmund hat zwar in der Bundesliga laut eigener Aussage weniger Probleme mit Rassismus, "aber auf Social Media, da werde ich öfters rassistisch beschimpft", sagte der 24-Jährige im Blick-Interview.

Akanji weiter: "Es ist unglaublich, wie einige Menschen ihre Aggressionen über uns ausschütten. Anonym und ohne Konsequenzen. Ich bin überzeugt, sie würden sich nicht trauen, es dir ins Gesicht zu sagen."