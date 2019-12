BVB, News und Gerüchte: Spekulationen um Mauricio Pochettino, Hamann von Erling Haaland begeistert

Lucien Favre sammelte nach schweren Wochen zuletzt Pluspunkte, dennoch sehen sich die BVB-Bosse angeblich um. Alle News zu Borussia Dortmund.

steht im Achtelfinale der und hat sich auch in der Tabelle der zuletzt nach oben geschoben. Der Trend soll am Wochenende bestätigt werden, wenn die Schwarz-Gelben auf den FSV treffen.

BVB vs. Slavia Prag am Dienstag live auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wirbel gibt es in Dortmund vor allem um einen möglichen Transfer Erling Haalands. Und auch in Sachen Trainer keimen neue Spekulationen auf: Mauricio Pochettino soll in der Gunst der Verantwortlichen weit oben stehen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Freitag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Gerüchte um Mauricio Pochettino

Borussia Dortmund soll ein Auge auf den ehemaligen Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino geworfen haben. Gemäß eines Berichts des Telegraph "verfolgen" die BVB-Verantwortlichen die Situation des Argentiniers, der vor drei Wochen bei den Spurs gefeuert wurde, ganz genau.

Pochettino führte Tottenham viermal in Folge in die Champions League und erreichte mit dem Klub dort in der vergangenen Saison das Endspiel. Zahlreiche weitere Klub werden mit dem Ex-Profi in Verbindung gebracht: , Arsenal und Everton wurden zuletzt genannt und auch beim war er im Gespräch.

Bei Borussia Dortmund steht Trainer Lucien Favre (Vertrag bis 2021) in dieser Saison in der Kritik. Mit einigen Erfolgen in den letzten Partien und dem Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse in dieser Woche hat der Schweizer allerdings wieder einige Pluspunkte gesammelt.

Erling Haaland zum BVB? Dietmar Hamann spricht von "Traum-Transfer"

Borussia Dortmund gilt als heißer Anwärter auf die Dienste von Red Bull Salzburgs Torjäger Erling Haaland. Der junge Norweger weilte in dieser Woche zu Gesprächen bei den Westfalen und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist schwer angetan von einem möglichen Transfers Haalands zum BVB.

Hamann schrieb in seiner Kolumne bei Sky über Haaland und die Borussen: "Ein großartiger Rohdiamant, der ihnen unglaublich weiterhelfen würde. Das wäre ein Traum-Transfer für Dortmund. Der schafft den Ballkünstlern Reus, Sancho und Co. Räume, die sie sonst selten haben. Er muss zwar technisch noch besser und reifer werden, aber die Mannschaft und der Klub wären damit eine Klasse besser aufgestellt."

Neben dem BVB will auch den Teenager verpflichten. Für Hamann ist aber klar, dass Haaland in Dortmund besser aufgehoben wäre: "Er würde meines Erachtens auch viel besser zum BVB als zu Leipzig passen. Die haben mit Forsberg, Poulsen und Werner ihre Goalgetter."

Champions League: BVB nahm bereits 60 Millionen Euro ein

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat in der Champions League nach dem Achtelfinaleinzug mit perfekter Vorrundenbilanz schon 74,19 Millionen Euro an Prämien sicher. Für die sechs Siege aus sechs Gruppenspielen kassiert München nach der Startprämie von 15,25 Millionen Euro nochmals 16,2 Millionen Euro und für die Achtelfinal-Qualifikation weitere 9,5 Millionen Euro. Größter Einnahmeposten aber sind die 33,24 Millionen Euro für die Platzierung im Klubkoeffizienten-Ranking der UEFA: Die Bayern bekommen als Dritter 30 Anteile a 1,108 Millionen Euro.

Auch die übrigen deutschen Teilnehmer haben ordentlich Geld verdient. Vor den Achtelfinals kommt Borussia Dortmund bislang auf 59,23 Millionen Euro und RB Leipzig auf 40,19 Millionen Euro. beendete die Champions-League-Saison mit 37,27 Millionen Euro. Gemeinsam haben die Bundesligisten 210,88 Millionen Euro eingenommen.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt Kontakt zwischen Erling Haaland und dem BVB

Ein Wechsel des umworbenen Shootingstars Erling Haaland in die Bundesliga rückt womöglich näher. Der norwegische Angreifer, der für RB Salzburg derzeit für Furore sorgt, soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund gewesen sein.

💬 #Zorc zum Thema #Haaland: "Ich verweise gerne auf die Interviews, die ich bereits gegeben habe. Ich werde mich zu dieser wie auch zu anderen Personalien momentan nicht äußern." #M05BVB — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Dezember 2019

"Es gibt keinen aktuellen neuen Stand. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Alfie (Vater Haaland, Anm. d. Red.) und dem Erling und über alles was passiert, informiert. Wir wollen Vertragsdetails und Gerüchte aber nicht kommentieren", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund am Donnerstag. Auf konkrete Nachfrage nach der angeblichen Reise nach Leipzig und Dortmund sagte Freund: "Ich habe schon gesagt, dass wir über alles informiert sind, immer. Alfie war auch hier beim Spiel gegen Liverpool, es hat auch da vorab Gespräche gegeben."

Gegenüber den Ruhr Nachrichten bestätigte Freund derweil den Kontakt zwischen dem BVB und Haaland: "Wir sind in alle Gespräche involviert. Wir wussten natürlich auch, dass Haaland am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund war. Alle in Salzburg wollen das Beste für ihn."

Champions League: Mögliche Gegner für BVB im Achtelfinale stehen fest

Der BVB ist als Gruppenzweiter in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Seit Mittwochabend stehen die möglichen Gegner für die K.-o.-Runde fest.

Die Dortmunder können auf den mit Ex-Trainer Jürgen Klopp, , , PSG mit Ex-Trainer Thomas Tuchel oder den treffen.