BVB, News und Gerüchte: Zorc verteidigt Sancho, Borussia Dortmund hatte 2018 Interesse an Nagelsmann

Jadon Sancho ist aktuell eines der Top-Themen beim BVB, der 2018 Interesse an Star-Trainer Julian Nagelsmann hatte. Alles zu Borussia Dortmund.

Bei ist nach zwei -Siegen in Folge wieder ein wenig mehr Ruhe eingekehrt. Mit Jadon Sancho und Marco Reus überragten zudem zwei Sorgenkinder der letzten Wochen beim klaren 5:0 gegen Düsseldorf am Samstag.

BVB vs. Slavia Prag am Dienstag live auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf den Lorbeeren ausruhen kann sich der BVB allerdings nicht, denn schon am Dienstag (21 Uhr LIVE auf DAZN) geht es mit einem echten Endspiel weiter: Gegen muss am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ein Sieg her - und der sollte im Duell mit Schützenhilfe leisten, damit es die Dortmunder in die K.-o.-Phase der Königsklasse schaffen.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Montag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Zorc verteidigt Jadon Sancho: "Er braucht Richtlinien und Hilfe"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den zuletzt durch Undiszipliniertheiten negativ aufgefallenen Jadon Sancho in Schutz genommen und dem 19-Jährigen Hilfe versprochen. Einen zuletzt kolportierten Winterwechsel schließen offenbar sowohl der Verein als auch der Spieler aus.

"Jadon ist noch im Prozess des Erwachsenwerdens und des perfekten Profiverhaltens. Dafür benötigt er Richtlinien und Hilfe. Die werden wir ihm geben", sagte Zorc dem kicker. Das zuletzt besonders durch einen Bericht des Online-Portals The Athletic in Frage gestellte Verhältnis zwischen dem BVB und Sancho sei darüber hinaus "komplett in Ordnung".

Highlights: BVB - 5:0

Julian Nagelsmann bestätigt: BVB war 2018 interessiert

Trainer Julian Nagelsmann hat bestätigt, dass vor seinem Wechsel zu RB Leipzig auch Borussia Dortmund an seinen Diensten interessiert war.

"Interesse war da. Im Fußball ist Timing und Passung immer das Entscheidende, und es hat einfach nicht gepasst, deswegen bin ich da nie Trainer geworden", erinnerte sich Nagelsmann im 'Aktuellen Sportstudio' des ZDF an den Sommer 2018 zurück.

BVB-Verteidiger Manuel Akanji: "Ich werde öfters rassistisch beschimpft"

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji von Borussia Dortmund hat zwar in der Bundesliga laut eigener Aussage weniger Probleme mit Rassismus, "aber auf Social Media, da werde ich öfters rassistisch beschimpft", sagte der 24-Jährige im Blick-Interview.

Akanji weiter: "Es ist unglaublich, wie einige Menschen ihre Aggressionen über uns ausschütten. Anonym und ohne Konsequenzen. Ich bin überzeugt, sie würden sich nicht trauen, es dir ins Gesicht zu sagen."

BVB: Sondertrikot binnen kurzer Zeit ausverkauft

Bereits am Samstag um 18 Uhr innerhalb von 150 Minuten waren die 9009 schwarzen Sondertrikots von Vizemeister Borussia Dortmund ausverkauft. "Absoluter Wahnsinn", schrieb der BVB auf seiner Homepage.

😎 Wie gefällt euch das Sondertrikot?



Entschuldigt bitte, falls es zu technischen Schwierigkeiten kommen sollte. So habt ihr unseren Onlineshop noch nie gestürmt... 🤭🖤 pic.twitter.com/J4WaPjoBnO — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Dezember 2019

Marco Reus und Co. hatten die Spezialtrikots gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) am Samstag getragen.