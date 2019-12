BVB, News und Gerüchte: Bürki überzeugt gegen Slavia Prag, Details zur Witsel-Verletzung

Roman Bürki überzeugt gegen Slavia Prag, der BVB steht im CL-Achtelfinale. Außerdem: neue Details zur Witsel-Verletzung. Alle News und Gerüchte.

steht im Achtelfinale der , Torhüter Roman Bürki avancierte dabei mit zahlreichen Glanzparaden zum Matchwinner. Hier gibt's alle Infos zum Spiel und die Highlights

Außerdem: Der BVB wird in Sachen Sancho-Transfer wohl erst ab 200 Millionen Euro schwach.

Zur Belohnung ein Bircher-Müsli: Der magische Abend des Roman Bürki

Hans-Joachim Watzke wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Nachdem der Geschäftsführer von Borussia Dortmund mit jedem einzelnen Spieler auf dem Rasen abgeklatscht hatte, ging er strahlend auf Roman Bürki zu und nahm ihn väterlich in den Arm.

In diesem Moment ertönten Bürki-Sprechchöre auf der Südtribüne des Signal Iduna Parks. Alle in Schwarz-Gelb waren sich einig: An dem Sieg und dem damit verbundenen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale hatte der Schweizer Nationaltorhüter einen bedeutenden Anteil.

Borussia Dortmund vs. , die Noten: Die BVB-Stars in der Einzelkritik

Auf Keeper Roman Bürki war für den BVB gegen Slavia Prag Verlass. Es gab allerdings auch einmal die Note 5.

Hier kommen die Noten der Schützlinge von Lucien Favre

VIDEO-Highlights, Champions League: BVB vs. Slavia Prag 2:1

Details enthüllt: BVB-Star Axel Witsel verletzte sich offenbar bei Treppensturz

Axel Witsel wird Borussia Dortmund nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun will die Bild die Details zum Sturz erfahren haben.

Dem Bericht zufolge stürzte der Belgier die Treppe hinab, er lehnte sich an ein nicht-verschlossenes Gitter, das eigentlich seine Kinder vor einem Sturz bewahren sollte.

Dabei zog sich Witsel neben einem Nasenbeinbruch auch Verletzungen im Gesicht und Mund zu, weshalb er die Nacht im Krankenhaus verbringen musste.

Bericht: BVB denkt nur bei 200-Millionen-Euro-Angebot über Verkauf von Jadon Sancho im Winter nach

Der von zahlreichen englischen Top-Klubs umworbene Jadon Sancho von Borussia Dortmund darf den BVB im Winter wohl allenfalls für eine "astronomisch hohe" Ablöse verlassen. Das berichtet The Athletic.

Das in der Regel gut informierte Sportportal spricht davon, dass die Verantwortlichen auf keinen Fall planen, den englischen Nationalspieler vor dem Saisonende abzugeben, bei einem Mega-Angebot über mindestens 200 Millionen Euro von der Insel würde ein vorzeitiger Verkauf von den Verantwortlichen zumindest diskutiert werden.