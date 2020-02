BVB: Erling Haaland ist Ole Gunnar Solskjaer zwar dankbar, hatte bei Dortmund aber "das beste Gefühl"

Im Winter wechselte Erling Haaland von Salzburg nach Dortmund. Beim BVB schlug der Norweger sofort ein - nun sprach er über seinen Wechsel.

Für Sturmjuwel Erling Haaland hat bei der Entscheidung für auch das Bauchgefühl eine Rolle gespielt. "Es ging darum, den für mich besten Klub zu finden. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Dortmund die beste Option ist. Dort hatte ich das beste Gefühl, und darum wurde es Dortmund", sagte der Norweger in einem Interview mit seinem Landsmann Jan Aage Fjörtoft für den norwegischen TV-Sender Viasport.

Auch Englands Rekordmeister mit Teammanager Ole Gunnar Solskjaer hatte Interesse an Haaland gezeigt, der 19-Jährige wechselte jedoch im Januar von Red Bull Salzburg zum BVB. "Ole Gunnar war für mich sehr wichtig auf dem Weg dahin, wo ich jetzt bin. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Dortmund die beste Wahl ist", sagte Haaland.

Erling Haaland: BVB wurde "plötzlich eine Option"

Die ersten Gedanken über einen Transfer habe er bereits im Sommer gehabt. "Als die Saison vorbei war, habe ich mit meinem Vater gesprochen. Da hat er Dortmund zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Dann habe ich ihn gefragt, was denn mit dem Klub wäre. Der würde mir gut gefallen. Er sagte: Mal schauen. Und plötzlich wurde das eine Option", sagte er.

Eine Lanze brach Haaland zudem für Spielerberater Mino Raiola. "Raiola ist der Beste auf der Welt in dem, was er tut. Er bekommt viel Kritik. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er einen so großartigen Job macht", sagte der Skandinavier über den Italiener, der auch für Topstars wie Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba verantwortlich ist.