BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Ex-Profi vergleicht Haaland mit Ronaldo, Can "sicher kein Lückenfüller"

Erling Haaland erlebte bei Borussia Dortmund einen Traum-Einstand. Jetzt vergleicht ihn Ex-Profi Guido Schäfer sogar mit Ronaldo. Alle News zum BVB.

Die Woche hätte für kaum schlechter ausfallen können: Nach dem 2:3 bei im folgte zuletzt die Nachricht über den wochenlangen Ausfall von Kapitän Marco Reus. Und auch bei setzte es eine 3:4-Pleite.

Im Anschluss an die Partie kritisierten die Verantwortlichen und Spieler vor allem das Defensivverhalten der Schwarz-Gelben. Dabei kritisierte auch Experte Dietmar Hamann die Schwarz-Gelben scharf. Lob gab es derweil für Erling Haaland, der von Ex-Profi Guido Schäfer sogar mit Ronaldo verglichen wurde.

Außerdem sprach Ex-BVB-Spieler Steffen Freund über Emre Can und zeigte sich überzeugt von dem Wintertransfer der Westfalen. Anderenorts scheint der BVB zudem ein Auge auf Marash Kumbulla von Hellas Verona zu werfen.

Ex-Profi Guido Schäfer über Erling Haaland vom BVB: "Der wird so gut wie Ronaldo"

Der ehemalige Profi und heutige Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung Guido Schäfer hat BVB-Angreifer Erling Haaland mit Ronaldo verglichen. In einem Interview mit Sport1 erklärte der 55-Jährige: "Der Mann ist ein ganz Großer. Der wird so gut wie Ronaldo."

Erst im Januar war Haaland für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt und erzielte seitdem sieben Tore in vier -Auftritt für die Schwarz-Gelben. Bei seinem Wechsel erteilte der Norweger unter anderem Salzburgs Schwesterklub Leipzig eine Absage.

RB-Experte Schäfer bedauert, dass Haaland sich letztlich gegen Rasenballsport entschied. Dass ein Wechsel nach Leipzig nicht zustande kam, lag demnach vor allem daran, dass sich der 19-Jährige "zu schnell entwickelt" habe.

Schäfer sagte dazu: "Als Haaland dann in der getroffen hat und Liverpool, Dortmund und Co. hinter ihm her waren, hatte man keine Chance mehr."

Borussia Dortmund: Emre Can? "Sicher kein Lückenfüller"

Trotz der unnötigen Niederlage in Leverkusen gab es bei der Borussia einen klaren Gewinner: Emre Can. Der Neuzugang erzielte mit einem traumhaften Distanzschuss das zwischenzeitliche 2:1 und zeigte auch ansonsten eine starke Leistung. Der ehemalige BVB-Profi Steffen Freund sieht im Ex-Juve-Akteur einen Schlüsselspieler.

"Emre ist ein Super-Transfer und ganz sicher kein Lückenfüller. Er wird schnell eine wichtige Funktion ausüben", sagt Freund gegenüber dem kicker . Unter Freund bestritt Can 2011 die U17-WM in und lief damals sogar als Kapitän auf. Erst im Halbfinale war Endstation, noch heute bewundert Freund die Führungsqualitäten des Frankfurters: "Das habe ich so noch bei keinem Spieler gesehen."

Auch beim BVB geht Can, der im Winter von Juve ausgeliehen wurde und für den im Sommer höchstwahrscheinlich eine Kaufverpflichtung greift, bereits voran: "Wenn man in Führung geht, muss man auch mal - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger spielen", reagierte er verärgert auf den Punktverlust am vergangenen Wochenende.

Dietmar Hamann kritisiert den BVB: "So kannst du kein Meister werden"

Nach dem 3:4 des BVB gegen Bayer Leverkusen hat Ex-Profi Dietmar Hamann harte Kritik an der Mannschaft geübt: "Das kann dir einmal in der Saison passieren, aber nicht dreimal in sechs Wochen. Du willst bei einer Mannschaft eine Weiterentwicklung sehen, aber die entwicklen sich nicht weiter", sagte Hamann bei Sky90 .

Dabei erinnerte Hamann auch an die Partien gegen Leipzig und Hoffenheim, als der BVB nach überlegen geführten Spielen insgesamt nur einen Punkt holte. Auch wollte er Lucien Favre nicht aus der Verantwortung nehmen: "Man muss ihnen die Denke mitgeben, dass man, wenn man neun Minuten vor Schluss mit einem Tor vorne ist, mit elf Mann zu verteidigen hat und das Tor verbarrikadieren muss. So kannst du kein Meister werden."

"Wir sind in den entscheidenden Momenten zu passiv geworden, haben den Flankengeber nicht unter Druck gesetzt und waren auch im Strafraum nicht an den Gegenspielern dran", kritisierte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Spiel - für Hamann eine Aussage mit Symbolcharakter: "Wenn er mit der Mannschaft so hart ins Gericht geht, kann man sich vorstellen, wie man in Dortmund denkt. Was die Dortmunder machen, ist sorglos, ist verantwortungslos. Das geht einfach nicht."

BVB lässt Marash Kumbulla von Hellas Verona beobachten

Der albanische Nationalspieler Marash Kumbulla spielte am Samstagabend für Hellas Verona gegen Juventus groß auf, erzielte sogar einen wieder aberkannten Treffer. Während der Begegnung soll der Defensivspieler dabei laut Tuttosport gleich von mehreren Klubs auf der Tribüne beobachtet worden sein.

Neben Verantwortlichen von Borussia Dortmund soll der 20-Jährige auch von den Premier-League-Klubs und sowie von Bundesligist gescoutet worden sein.

BVB-Neuzugang Emre Can kritisiert Defensivverhalten nach 3:4-Pleite in Leverkusen

Borussia Dortmunds Winterneuzugang Emre Can hat nach der 3:4-Niederlage des BVB bei Bayer 04 Leverkusen das Verhalten der Mannschaft bei einer eigenen Führung kritisiert. Dabei schloss sich der Nationalspieler explizit in diese Kritik ein.

"Die Mannschaft hat extremes Potenzial, aber sie muss eins lernen: Wenn wir in Führung gehen, müssen wir auf gut deutsch gesagt dreckiger sein und auch mal ein Foul ziehen", sagte Can kurz nach Spielende am Sky -Mikrofon : "Wir führen, spielen schönen Offensivfußball, aber defensiv müssen wir alle zusammen besser spielen."