BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen, Highlights

Die Bundesliga startet mit der Begegnung BVB vs. Eintracht Frankfurt in den 22. Spieltag. Wo wird das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Freitagsspiel der im Signal Iduna Park. Um 20.30 Uhr gastiert die SGE ( ) beim BVB ( ). In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM laufen.

Was war das für eine bittere letzte Woche für Borussia Dortmund? Nach dem 2:3 im DFB-Pokal beim SV Werder Bremen und der Hiobsbotschaft von der Verletzung Marco Reus' , rissen die schlechten Nachrichten auch am vergangenen Wochenende nicht ab. Bei lag der BVB zwar bereits mit 2:1 und 3:2 vorne, ehe man in der Schlussphase das Spiel noch aus der Hand gab . Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Julian Brandt . Der Nationalspieler wird wie Mitspieler Reus einige Wochen ausfallen.

Deutlich besser lief es vergangenes Wochenende dagegen für die SGE: Vor Wochenfrist schoss man den FC Augsburg mit 5:0 aus dem eigenen Stadion . Die Hessen sind aktuell Neunter der Bundesligatabelle, zu den Abstiegsrängen hat man bereits ein Elf-Punkte-Polster vorzuweisen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen? Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der Bundesliga am Freitagabend. Außerdem: Der Direktvergleich und die Aufstellungen beider Teams.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 14. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Borussia Dortmund trifft am Freitagabend auf Eintracht Frankfurt und die Bundesliga beginnt damit ihren 22. Spieltag mit einem interessanten Kräftemessen zwischen dem BVB und der SGE. Wie allerdings könnt Ihr live mit dabei sein? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Der BVB steckt in einer kleinen Krise fest, aus der Schwarz-Gelb auch trotz Goalgetter Erling Haaland zuletzt nicht rauskam. Die SGE dagegen präsentierte sich gegen Augsburg in Bestform.

DAZN zeigt BVB gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Um die Begegnung Borussia Dortmund gegen Frankfurt in voller Länge zu sehen, legen wir Euch den Streamingdienst DAZN ans Herz. DAZN hat BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt am Freitagabend live im Stream im Angebot. Hier bekommt Ihr alle Infos - Übertragungsstart, Kommentatoren, und, und, und:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt am Freitag live auf DAZN - Alle Infos:

Start der Vorberichte: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Ralph Gunesch

Damit tritt der Ismaninger Streamingdienst mit einer ähnlichen Besetzung an, wie vor drei Wochen beim BVB-Spiel gegen den , das ebenfalls im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt wurde. Einzig ersetzt Ralph Gunesch Sebastian Kneißl am Experten-Mikrofon.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN

Ja, Ihr lest richtig: Die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt laufen am Freitagabend live im Stream auf DAZN - kostenfrei.

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, der monatlich 11,99 Euro bzw. pro Jahr 119,99 Euro (mit dem Jahresabonnement) kostet, doch mit dem Gratismonat seid Ihr völlig losgelöst und könnt BVB vs. Frankfurt am Freitag umsonst sehen. Voraussetzung dafür ist einzig eine Registrierung als Neukunde bei der Plattform.

Anmelden, das geht ganz einfach, hier bekommt Ihr alle Infos. Der Vorteil eines DAZN-Abos: Ihr könnt jeglichen Content auf der Plattform anschauen, wenn Ihr registriert seid. Neben der Bundesliga am Freitagabend zeigt / überträgt DAZN auch noch die anderen europäischen Top-Ligen ( , und ), ebenso wie die und die . Also schaut rein, hier gibt's das stets aktuelle LIVE-STREAM-Programm.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen?

Borussia Dortmund trifft auf Eintracht Frankfurt und das Freitagsspiel der Bundesliga wird heute live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Doch welcher Sender hat die vollen 90 Minuten live im TV im Angebot?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live auf dem Smart-TV sehen - mit DAZN

Signal Iduna Park bei Nacht, das Flutlicht ist an und die beiden Mannschaften spielen 90 Minuten lang um drei Punkte. BVB gegen Eintracht Frankfurt wird heute live bei DAZN gezeigt. Die gute Nachricht für alle Fans, die die Begegnung gerne im TV ansehen wollen, ist, dass DAZN die Bundesliga nicht nur im LIVE-STREAM überträgt, sondern auch eine andere Option bietet.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt kommt heute live auf dem Smart-TV, wenn Ihr darauf die DAZN-App installiert. Das geht ganz einfach im Play-Store auf Eurem Bildschirm. Essenzieller Bestandteil ist aber eine bestehende Internetverbindung.

Die Voraussetzung ist - wie beim LIVE-STREAM - ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN. Dieser schenkt Euch dann zu Beginn einen Gratismonat, mit diesem könnt Ihr die vollen 90 Minuten dann gratis sehen. Gibt es an diesem Freitag eine Alternative, um BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute Abend live im Fernsehen zu sehen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Kommt die Bundesliga heute live im Free-TV?

Bundesliga am Freitagabend live im deutschen Fernsehen? Das ist nicht die Regel und auch heute bleiben im deutschen Free-TV die Bildschirme schwarz.

Das Erste und das ZDF sind an diesem 14. Februar nicht im Bilde, wenn Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt trifft. Mit anderen Worten heißt das: Die Bundesliga wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Der Grund dafür ist einfach und schnell erklärt: Das Free-TV hat keine Rechte an Spielen , die am Freitag stattfinden - die Ausnahme bilden die Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag. Da wir uns aber am 22. Spieltag befinden, ist dies keine Option.

Übrigens: Auch das Pay-TV kann Euch heute nicht weiterhelfen, denn auch Sky hat BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute nicht auf seinen Bundesliga-Kanälen. Die einzige Lösung lautet also DAZN.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Highlights auf DAZN sehen

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt läuft am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM mit DAZN . Doch was, wenn Ihr die vollen 90 Minuten aus dem Signal Iduna Park live verpasst habt? Wo seht Ihr dann am besten die Highlights in bester Qualität?

DAZN hat die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt rund 40 Minuten nach Abpfiff bereits auf seiner Plattform angelegt . In einem kurzen Clip zeigt der Ismaninger Streamingsender dann die wichtigsten Szenen aus den vorangegangenen 90 Minuten.

Highlights von BVB vs. Eintracht Frankfurt 40 Minuten nach Abpfiff sehen - per Gratismonat auf DAZN

Ab ca. 23 Uhr werden die besten Szenen auf DAZN - also der Plattform - zu sehen sein. Das geht jedoch wiederum nur mit einem gültigen Account.

Der Clip sowie das komplette Re-Live stehen allen DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr nochmals unter diesem Link .

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute auch im LIVE-TICKER begleitet.

Gegen 20.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim LIVE-TICKER von Goal, dann erfahrt Ihr auch dort alles zur Ausgangslage, der tabellarischen Konstellation, den Mannschaftsaufstellungen und Stimmen zum Spiel.

Wir haben also eine lohnenswerte Alternative für Euch - den LIVE-TICKER von Goal zu BVB vs. Frankfurt. Das geht - natürlich - kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Der Direktvergleich

BVB - BORUSSIA DORTMUND bisher 100 Spiele (wettbewerbsübergreifend) EINTRACHT FRANKFURT 48 Siege 33 19 Remis 19 33 Niederlagen 48 184 Erzielte Treffer 138

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt wird heute um 20.30 Uhr angepfiffen. Eine Stunde vorher lest Ihr hier die Aufstellungen von BVB-Coach Lucien Favre und SGE-Trainer Adi Hütter.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM