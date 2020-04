News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB will Sancho mit Gehaltserhöhung ködern, nimmt der Bellingham-Transfer Formen an?

Der BVB will Sancho angeblich mit einer Gehaltserhöhung von einem Verbleib überzeugen und soll bei Bellingham das Rennen gemacht haben. Alle News.

Zwar ruht in der wegen der Corona-Pandemie der Ball, hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison aber auf Hochtouren.

Während sich der BVB offenbar Top-Talent Jude Bellingham von Birmingham City geschnappt hat, soll Jadon Sancho mit einer außerplanmäßigen Gehaltserhöhung von einem Verbleib überzeugt werden.

Zudem schwärmt Mario Balotelli von BVB-Coach Lucien Favre und hebt ihn als einen seiner wichtigsten Trainer hervor. Andre Schürrle wird zudem vorerst zu zurückkehren: zieht die Kaufoption für den Leihspieler nicht.

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Spartak Moskau zieht Option nicht: Andre Schürrle kehrt vorerst zum BVB zurück

Der russische Erstligist Spartak Moskau wird die Kaufoption für Leihspieler Andre Schürrle nicht ziehen. Der Weltmeister von 2014 wird somit zunächst wieder zum Bundesligisten Borussia Dortmund zurückkehren.

"Wir sind mit Andre einvernehmlich übereingekommen, die vertraglich vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen", sagte Moskaus Sportdirektor Tomas Zorn der Bild .

Laut der Zeitung hält sich Schürrle aufgrund der Coronakrise ohnehin in auf und wird auch nicht wieder nach zurückkehren. Dort ist die Saison bis zum 30. Mai ausgesetzt.

BVB-Trainer Lucien Favre über Coronakrise: "Der Mensch geht immer zu weit"

Im offiziellen BVB-Podcast hat Cheftrainer Lucien Favre einen Einblick in die aktuelle Lage bei Borussia Dortmund gegeben. Zurzeit trainiert der Bundesliga-Tabellenzweite wieder in Kleingruppen, Favre sieht vor allem die positiven Aspekte: "Es ist gut, dass wir zumindest ein paar Sachen machen können, für die wir normalerweise keine Zeit hätten. Wir arbeiten vor allem an der Technik der Spieler. Sonst machen wir das nicht so viel - und jetzt profitieren wir davon."

Über die aktuelle Lage der Schwererkrankten zeigt sich Favre entsetzt: "Die Menschen, die sterben, können am Ende nicht mehr ihre Familie und ihre Freunde sehen. Sie sterben allein. Allein! Es ist eine Katastrophe." So hofft der 62-Jährige, dass "wir etwas daraus lernen werden, auch für die Umwelt". Der BVB-Trainer fordert mit starken Worten ein Umdenken nach überstandener Coronakrise: "Der Mensch ist fähig, viele Sachen zu erfinden. Das ist fantastisch, aber wir gehen zu weit. Der Mensch geht immer zu weit. Darüber müssen wir nachdenken", macht Favre klar.

Verbleib bei Borussia Dortmund? Jadon Sancho kann zum Top-Verdiener werden

Borussia Dortmund versucht Jadon Sancho offenbar mit einer außerplanmäßigen Gehaltserhöhung von einem Verbleib zu überzeugen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, winkt dem 20-Jährigen ein Jahreseinkommen von zehn Millionen Euro, sollte er noch ein weiteres Jahr beim BVB bleiben.

Schon bei den Ex-Spielern Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang hatte der BVB diese Methode angewandt. Sancho würde dadurch in Sphären von Mats Hummels aufsteigen, nur Kapitän Marco Reus verdient mit geschätzten 13 Millionen Euro Jahresgehalt noch mehr. An eine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus soll der finanzielle Nachschlag nicht gekoppelt sein.

Durch die Corona-Pandemie drohen vielen Vereinen große finanzielle Verluste. Um Sancho aus Dortmund loszueisen, würde aber wohl eine Ablöse von 130 Millionen Euro fällig werden – für die interessierten Top-Klubs in Kombination mit dem Gehalt ein nur schwer zu stemmendes Paket.

Gerücht: BVB schnappt sich angeblich Top-Talent Jude Bellingham

Das Interesse von Borussia Dortmund an Jude Bellingham ist nun bereits eine Weile bekannt, nun könnte es konkret werden.

Wie der Mirror berichtet, scheint der BVB das Rennen gemacht zu haben. Demnach sollen die Dortmunder 57 Millionen Euro für den 16-Jährigen hinblättern wollen.

Mario Balotelli schwärmt von BVB-Trainer Lucien Favre: "Hat mich sehr viel besser gemacht"

Stürmerstar Mario Balotelli von Brescia Calcio hat sich auf seine zwei bislang wichtigsten Trainer festgelegt und dabei den heutigen BVB-Coach Lucien Favre besonders hervorgehoben.

In einem Live-Q&A für Puma bei Instagram , bei dem ihn Arsenal-Legende Thierry Henry interviewte, antwortete Balotelli auf die Frage nach dem Trainer, der ihn am meisten weitergebracht hat: "Da gibt es zwei! Mancini (Roberto, d. Red.) hat mich spielen lassen, als ich jung und verrückt war. Und Favre (Lucien, d. Red.), der jetzige Dortmund-Trainer. Er hat mich sehr viel besser gemacht."

Mit dem heutigen italienischen Nationaltrainer Mancini arbeitete Balotelli zu Beginn seiner Laufbahn bei und später dann auch noch bei zusammen. Unter Favre spielte der 29-Jährige von 2016 bis 2018 beim und brachte dort seine Karriere wieder in Schwung.