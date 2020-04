BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: PSG-Spieler tritt gegen Dortmund nach, Hummels bricht Corona-Vorsätze

Die PSG-Spieler fühlten sich vor dem Champions-League-Rückspiel vom BVB provoziert. Mats Hummels hat seine Corona-Vorsätze gebrochen. Alle BVB-News.

Die pausiert weiterhin, aber bei ist immer etwas los. Im letzten Pflichtspiel vor der Corona-Pause verlor der BVB bei PSG - und ein Spieler der Pariser trat nun noch einmal gegen die Schwarz-Gelben nach.

Mats Hummels erklärte, dass er während der fußballfreien Zeit nicht das macht, was er sich eigentlich vorgenommen hatte.

Außerdem: BVB-Transferziel Milot Rashica von will angeblich unbedingt in der auflaufen, was den Dortmundern gute Karten im Poker um den Angreifer verschaffen würde.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

PSG-Mittelfeldspieler Ander Herrera tritt gegen den BVB nach

Ander Herrera von hat nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale verbal noch einmal gegen die Spieler von Borussia Dortmund nachgetreten . Der PSG-Star warf den BVB-Profis Überheblichkeit nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel vor und erklärte, warum Neymar eine entscheidende Rolle beim Weiterkommen spielte.

"Sie haben gefeiert, als hätten sie die Champions League gewonnen. Das hat uns viel Kraft gegeben", sagte Herrera in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ mit Blick auf den 2:1-Sieg der Dortmunder im Hinspiel. Drei Wochen später erlebten die Schwarz-Gelben jedoch im Pariser Parc des Princes ein böses Erwachen: Nach schwacher Leistung und Toren von Juan Bernat und Neymar schied der BVB im Achtelfinale der Königsklasse aus.

BVB: Mats Hummels bricht eigene Corona-Vorsätze

Borussia Dortmunds Innenverteidger Mats Hummels wollte die Entschleunigung des Lebens im Zuge der Coronakrise eigentlich sinnvoll nutzen, musste jedoch feststellen, dass das nicht so ganz funktioniert hat .

"Am Ende hänge ich doch viel vor dem Laptop oder Fernseher und gucke Serien an. Da schäme ich mich ein bisschen für", sagte Hummels in einem Video-Interview mit Magazin Fortyone .

BVB-Transferziel Milot Rashica will Champions League spielen

Der Berater von Werder Bremens umworbenem Stürmer Milot Rashica hat bestätigt, dass er an einem Abgang seines Schützlings zur kommenden Spielzeit arbeitet. Altin Lala, Ex-Bundesligaprofi und Agent des kosovarischen Nationalspielers, sagte im albanischen Fernsehen bei Sportin ne KTV : "Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Dies ist im Moment mein und Milots Thema ."

Borussia Dortmund soll am Angreifer interessiert sein, genauso wie angeblich der , und .

Keine Bundesliga-Spiele mit Zuschauern bis September

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen mit Publikum stattfinden werden. Davon betroffen ist auch die Fußball-Bundesliga, denn damit ist klar, dass Partien mit Zuschauern frühestens im September ausgetragen werden können.

Die Hoffnung der Klubs ist es weiterhin, die Saison mit "Geisterspielen" doch noch geregelt zu Ende zu spielen . Inwieweit das möglich ist, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

BVB: Marco Reus versucht, Moukoko-Euphorie zu bremsen

Marco Reus hat vor einem zu großen Hype um Youssoufa Moukoko gewarnt. "Er ist ein Klasse Junge und außergewöhnlich talentiert für sein Alter. Aber ich glaube, dass wir ihm alle einen großen Gefallen tun würden, wenn wir nicht so viel über ihn reden", sagte Reus in der Sport Bild .

Demnach würden alle Moukoko einen großen Gefallen tun, wenn dieser sich in Ruhe entwickeln könnte. Reus selbst hätte sich nicht vorstellen können, mit 15 Jahren mit einem solchen Medieninteresse umzugehen.

"Wenn Youssoufa heute für unseren Nachwuchs spielt, berichten zehn Medien darüber", erklärte Reus weiter. "Über ihn gibt es bei YouTube unzählige Videos. Ich glaube nicht, dass das in dieser Intensität gut für ihn ist. Wie soll man das in dem Alter verstehen? Ich hätte es damals nicht gekonnt."

Moukoko könnte in der kommenden Saison bereits für den BVB zum Einsatz kommen, am 20. November 2020 wird der Stürmer 16 Jahre alt. Dann könnte er in der Bundesliga spielen, da die DFL vor einigen Wochen das Mindestalter von 17 auf 16 Jahre gesenkt hatte.