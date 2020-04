BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Berater dementiert Bayern-Angebot für Hakimi, Fanszenen gegen Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Hakimis Berater hat sich zu einer vermeintlichen Bayern-Offerte geäußert, die Fanszenen sind gegen die Wiederaufnahme der Bundesliga. Alle BVB-News.

In der ruht wegen der Corona-Pandemie der Ball, bei ist aber immer etwas los.

Der Berater von Achraf Hakimi dementiert Gerüchte über eine angebliche Offerte des FC Bayern für den von ausgeliehenen Rechtsverteidiger.

Mario Balotelli schwärmt von BVB-Coach Lucien Favre und hebt ihn als einen seiner wichtigsten Trainer hervor. Die Fanszenen sprechen sich zudem gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus und der BVB wird Ticketinhabern von Heimspielen die Kosten für ihre Eintrittskarten erstatten.

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Mario Balotelli schwärmt von BVB-Trainer Lucien Favre: "Hat mich sehr viel besser gemacht"

Stürmerstar Mario Balotelli von Brescia Calcio hat sich auf seine zwei bislang wichtigsten Trainer festgelegt und dabei den heutigen BVB-Coach Lucien Favre besonders hervorgehoben.

In einem Live-Q&A für Puma bei Instagram , bei dem ihn Arsenal-Legende Thierry Henry interviewte, antwortete Balotelli auf die Frage nach dem Trainer, der ihn am meisten weitergebracht hat: "Da gibt es zwei! Mancini (Roberto, d. Red.) hat mich spielen lassen, als ich jung und verrückt war. Und Favre (Lucien, d. Red.), der jetzige Dortmund-Trainer. Er hat mich sehr viel besser gemacht."

Mit dem heutigen italienischen Nationaltrainer Mancini arbeitete Balotelli zu Beginn seiner Laufbahn bei und später dann auch noch bei zusammen. Unter Favre spielte der 29-Jährige von 2016 bis 2018 beim und brachte dort seine Karriere wieder in Schwung.

Borussia Dortmund - Bayern-Angebot für Achraf Hakimi? Berater von BVB-Star dementiert

Der Berater von Achraf Hakimi hat Gerüchten über eine angebliche Offerte des FC Bayern für den an Borussia Dortmund ausgeliehenen Abwehrspieler widersprochen. "Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in den Medien gelesen, aber ich hatte noch keinerlei Kontakt mit dem FC Bayern", sagte Alejandro Camano bei Sky Sport .

Der deutsche Rekordmeister ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Wie spanische Medien zuletzt berichteten, soll der Bundesligist, der bereits seit einigen Monaten mit Hakimi in Verbindung gebracht wird, deshalb ein Angebot für den BVB-Verteidiger abgegeben haben.

Bundesliga: Fanszenen gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Ein bundesweiter Zusammenschluss der deutschen Fanszenen hat scharfe Kritik an einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga geäußert.

Eine Fortsetzung mit Geisterspielen sei "nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung", erklärten die Fans am Donnerstag in einer Stellungnahme.

"Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne", so die Fans.

PSG-Mittelfeldspieler Ander Herrera tritt gegen den BVB nach

Ander Herrera von Paris Saint-Germain hat nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale verbal noch einmal gegen die Spieler von Borussia Dortmund nachgetreten. Der PSG-Star warf den BVB-Profis Überheblichkeit nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel vor und erklärte, warum Neymar eine entscheidende Rolle beim Weiterkommen spielte.

"Sie haben gefeiert, als hätten sie die gewonnen. Das hat uns viel Kraft gegeben", sagte Herrera in einem Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ mit Blick auf den 2:1-Sieg der Dortmunder im Hinspiel. Drei Wochen später erlebten die Schwarz-Gelben jedoch im Pariser Parc des Princes ein böses Erwachen: Nach schwacher Leistung und Toren von Juan Bernat und Neymar schied der BVB im Achtelfinale der Königsklasse aus.

Wegen Corona: BVB erstattet Ticketpreise zurück

Bundesligist Borussia Dortmund erstattet allen Ticketinhabern von Heimspielen die Kosten für ihre Eintrittskarten, die durch die Coronakrise ihre Gültigkeit verlieren werden. "Von möglichen künftigen Gesetzesregelungen, die vorsehen, Rückerstattungen durch das Ausgeben von Gutscheinen leisten zu dürfen, werden wir keinen Gebrauch machen", betonte der Klub in einer Mitteilung auf der Vereins-Webseite.

Der BVB verschickt in den kommenden Tagen E-Mails an die Karteninhaber, in der verschiedene Möglichkeiten zur Wahl gestellt werden : Neben der kompletten Rückerstattung der Ticketpreise ist auch der freiwillige Verzicht auf Rückzahlung möglich. Dabei kann der Anspruch am kompletten Preis oder ein symbolischer Anteil von 19,09 Prozent an den Klub abgetreten werden.