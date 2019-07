BVB: Marco Reus freut sich über Rückkehr von Mats Hummels

Marco Reus spielt beim BVB in der kommenden Saison wieder an der Seite von Mats Hummels. Laut Reus dem besten Innenverteidiger Deutschlands.

Kapitän Marco Reus freut sich über die Rückkehr von seinem Ex-Teamkollegen Mats Hummels zum BVB. Das bestätigte der 30-Jährige am Mittwoch am Rande des Trainings gegenüber Reportern. Bereits in der Sommerpause habe Reus viel Kontakt mit dem Ex-Münchner gehabt.

"Mats bringt sehr viel Qualität mit, das hat er in den letzten Jahren mehrfach unter Beweis gestellt", sagte Reus. Der Offensivmann fügte er hinzu: "Wir erhoffen uns natürlich viel von ihm. Er war hier Kapitän und hat da eine gewisse Führungspersönlichkeit an den Tag gelegt."

Reus über Rückkehr von Ex-Kapitän Hummels: "Wüsste nicht, warum es Probleme geben sollte"

Dass mittlerweile Reus Kapitän bei den Borussen ist und sich Hummels zunächst hinter ihm anstellen muss, hält der ehemalige Gladbacher für unproblematisch. "Ich wüsste nicht, warum es Probleme geben soll", so Reus.

Der Rechtsfuß sieht es eher als Vorteil, mit Hummels einen weiteren Führungsspieler an seiner Seite zu haben. Er erklärte: "Es ist immer hilfreich, wenn du Spieler in der Mannschaft hast, die eine gewisse Persönlichkeit mitbringen."

Bester deutscher Innenverteidiger? Reus: "Mats natürlich"

Auf die von Karl-Heinz Rummenigge angestoßene Debatte, wer der beste deutsche Innenverteidiger sei, hatte Reus eine klare Antwort: "Mats natürlich!" Er fügte jedoch hinzu: "Sowohl Niklas als auch Mats sind hervorragende Innenverteidiger, die jegliche Facetten des Fußballs mit sich bringen." So sei Nationalmannschaftskollege Niklas Süle etwas schneller als Hummels, während der 30-Jährige im Spielaufbau die Nase vorn habe.

Hummels kehrte in diesem Sommer für rund 32 Millionen Euro vom FC Bayern zu zurück. Zuletzt trat neben Rummenigge auch Bayern-Trainer Niko Kovac gegen den Innenverteidiger nach. Er begründete Hummels‘ Abgang damit, dass der Weltmeister von 2014 vor dem neuen Konkurrenten Lucas Hernandez fliehen wollte.