BVB: Dortmund wohl Favorit bei Julian Brandt - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist offenbar Mitfavorit auf die Verpflichtung von Julian Brandt .Die Vorbereitungen für die Meisterfeier laufen. Alle BVB-News.

hat den Kampf um die Meisterschaft in der bis zum 34. Spieltag offen gehalten. Der BVB besiegte am Samstag mit 3:2 und gleichzeitig kam Tabellenführer bei nur zu einem 0:0.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der BVB ist wohl Mitfavorit im Transferpoker um Julian Brandt, der Leverkusen offenbar verlassen will, sollte sich die Werkself nicht für die qualifizieren. Der Transfer von Hoffenheims Nico Schulz zu den Dortmundern soll kurz vor dem Abschluss stehen. Für Alexander Isak gibt es offenbar Interesse vom .

Außerdem gibt es schon Informationen zur geplanten Feier am Sonntag, sollte der BVB Meister werden.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Hier gibt's alle BVB-News der vergangenen Woche im Überblick:

Borussia Dortmund: Julian Brandt will in die Champions League

Julian Brandt macht seinen Verbleib in Leverkusen wohl stark von der Qualifikation für die Champions League abhängig. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, ist Brandt ein Ziel für Borussia Dortmund, sollte die Werkself die Königsklasse verpassen. Sein Vertrag besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Weiteren Medienberichten zufolge sind der BVB und der FC Liverpool die Top-Favoriten auf den Transfer von Julian Brandt.

Borussia Dortmund: So plant der BVB die Meisterfeier

Borussia Dortmund kann am letzten Spieltag noch Meister werden, auch wenn man auf einen Ausrutscher des FC Bayern München hoffen muss. Für den Fall der Fälle hat der BVB bereits eine Meisterfeier für den Sonntag geplant.

Die Feier würde laut der Bild am legendären Borsigplatz, der Geburtsstätte des Klubs, vorbeiführen und die Mannschaft würde den Fans danach im Westfalenpark die Schale präsentieren.

Bericht: RSC Anderlecht will BVB-Stürmer Alexander Isak

Der belgische Top-Klub RSC Anderlecht zeigt Interesse an Stürmer Alexander Isak vom Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund. Das schreiben die Ruhr Nachrichten und berichten, Anderlecht sei bereit, für den jungen im Sommer eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro hinzublättern.

Aktuell ist Isak vom BVB an den -Klub Tilburg ausgeliehen und überzeugt dort mit großer Treffsicherheit. Unter anderem legte er mit zwölf Toren in zwölf Spielen einen Rekordstart hin, der in den Niederlanden selbst Stars wie Ronaldo, Luis Suarez oder Zlatan Ibrahimovic nicht gelang. Insgesamt steht er seit seinem Wechsel im Januar bei 18 Scorerpunkten (15 Treffer, drei Assists) in 15 Einsätzen. Das weckt offenbar Begehrlichkeiten in Anderlecht.

Borussia Dortmund: Wohl keine Rückkehr von Ilkay Gündogan

War es am Wochenende Ilkay Gündogans letztes Liga-Spiel als Profi von City? Im April hatte sein Trainer Pep Guardiola noch sichtlich enttäuscht angekündigt, der Spielmacher strebe keine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags an. Gündogan selbst bestätigte zu jener Zeit, die Gespräche mit City vorerst eingestellt zu haben. Daraufhin nahmen die Gerüchte um einen Wechsel an Fahrt auf. Die englische Presse sagte dem FC Bayern und Borussia Dortmund Interesse an Gündogan nach, während die italienische Zeitung Tuttosport zuletzt auch noch und ins Spiel brachte.

Nach Informationen von Goal und SPOX ist ein Verbleib des 28-Jährigen bei City die wahrscheinlichste Option. Sein Augenmerk lag in der Rückrunde ausschließlich auf dem Erreichen der sportlichen Ziele mit seinen Kollegen, für mühsame Vertragsgespräche hatte er keinen Kopf. Erst nach dem endgültigen Saisonabschluss, dem Finale des FA-Cups gegen den , will der Rechtsfuß die Gespräche mit seinem Arbeitgeber wieder aufnehmen. Ohne Stress und ohne Druck. Schließlich könnte es der letzte große Vertrag seiner Laufbahn werden.

Christian Pulisic freut sich auf Chelseas N'Golo Kante

Christian Pulisic von Borussia Dortmund wird ab der kommenden Saison in der Premier League für den spielen. Und auf einen Spieler der Blues freut sich der US-Nationalspieler dabei besonders.

"Es gibt so viele tolle Spieler hier. Ich bin sehr gespannt darauf, mit N'Golo Kante zu spielen. Es wird aufregend sein, ihn zu treffen", erklärte Pulisic auf der Klubwebseite der Londoner. "Ich liebe ihn als Spieler", fügte er hinzu.

Schulz-Transfer zum BVB angeblich perfekt

Nico Schulz wechselt im Sommer wohl von 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Die Bild vermeldet den Transfer bereits als perfekt, wobei der linke Außenbahnspieler mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet werden soll.

Als Ablösesumme soll der BVB die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro bezahlen, verkündet werden soll der Transfer der Meldung zufolge nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga am kommenden Samstag.