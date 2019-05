Transfergerücht: RSC Anderlecht will BVB-Stürmer Alexander Isak

Alexander Isak ist gut drauf und das weckt das Interesse anderer Klubs. Eine Spur führt dabei nach Belgien.

Der belgische Top-Klub zeigt Interesse an Stürmer Alexander Isak vom -Zweiten . Das schreiben die Ruhr Nachrichten und berichten, Anderlecht sei bereit, für den jungen im Sommer eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro hinzublättern.

Aktuell ist Isak vom BVB an den Eredivisie-Klub Willem II Tilburg ausgeliehen und überzeugt dort mit großer Treffsicherheit. Unter anderem legte er mit zwölf Toren in zwölf Spielen einen Rekordstart hin, der in den Niederlanden selbst Stars wie Ronaldo, Luis Suarez oder Zlatan Ibrahimovic nicht gelang. Insgesamt steht er seit seinem Wechsel im Januar bei 18 Scorerpunkten (15 Treffer, drei Assists) in 15 Einsätzen. Das weckt offenbar Begehrlichkeiten in Anderlecht.

BVB: Alexander Isak steht noch bis 2022 unter Vertrag

Im Sommer endet Isaks Ausleihe nach Tilburg. Wie es dann weitergeht, ist noch ungewiss. Der 19-Jährige selbst erklärte kürzlich im Gespräch mit Expressen: "Ich weiß, dass es in Europa Interesse an mir gibt, was es für mich schwieriger macht, dieses zu kommentieren. Ich habe einen Vertrag in Dortmund. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht überprüfe." Jener Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022.

Isak war Anfang 2017 als umworbener Jungstar für rund 8,5 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna zur Borussia gewechselt. Dort kam der Nationalspieler (drei Einsätze für Schweden) aber nur sporadisch bei den Profis zum Einsatz und schaffte den Durchbruch weder unter Thomas Tuchel noch unter Peter Bosz und Lucien Favre.