Julian Brandt: BVB und FC Liverpool Favorit, Bayern und Real Madrid wohl raus

Seit Wochen wird Lerverkusens Julian Brandt mit einem Wechsel zu einem Top-Klub in Verbindung gebracht. Zwei Vereine liegen nun in der Pole Position.

Im Rennen um eine Verpflichtung von Nationalspieler Julian Brandt bleiben wohl nur noch zwei mögliche Vereine übrig. ESPN zufolge dürfen sich aktuell und der Hoffnung auf den Mittelfeldstar von machen. Zuvor war unter anderem auch der FC Bayern im Gespräch.

Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro könnte der 23-Jährige die Werkself trotz Vertrag bis 2021 verlassen. Vereinsmitarbeiter des Klubs aus dem Rheinland sollen wohl davon ausgehen, dass der BVB und Liverpool für einen Wechsel die besten Karten haben. Demnach sind die Chancen der anderen interessierten Klubs eher klein. Neben Rekordmeister Bayern waren auch der italienische Meister sowie die spanischen Top-Klubs Real und im Gespräch.

Bei Bayer Leverkusen hofft man auf einen Doppel-Verbleib von Brandt und Havertz

Für Brandt sei es eine "Ehre", mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden. In dieser Saison ist er wichtiger Bestandteil des Offensivfußballs unter Peter Bosz. In 32 Ligaspielen kommt der 24-fache Nationalspieler auf sechs Tore und elf Vorlagen, trotz seines jungen Alters lief Brandt bereits 164-Mal in der auf. Am vergangenen Sonntag vermied Brandt noch ein Bekenntnis zu Leverkusen.

Auch Mitspieler Kai Havertz steht seit Monaten auf den Zetteln von Top-Klubs, in Leverkusen wünscht man sich allerdings den Verbleib beider Spieler. Ein solcher Fall scheint jedoch immer unwahrscheinlicher, um die beiden Youngsters zu einem Verbleib zu bewegen, muss man wohl die Champions-League-Teilnahme sichern. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den hat man das Saisonziel aber nicht mehr in eigener Hand, am letzten Spieltag muss man zur Hertha nach Berlin (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Bei einem Abgang von Havertz oder Brandt hat man allerdings bereits vorgesorgt: Am Donnerstag wurde der Transfer von Kerem Demirbay verkündet. Der Mittelfeldspieler der TSG würde einen der beiden positionsgetreu ersetzen können.