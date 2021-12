Borussia Dortmund am Samstag. Alle relevanten News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr in diesem Artikel.

BVB News: Barcelona wohl an Ex-Dortmunder Adnan Januzaj interessiert

Der FC Barcelona erwägt offenbar, sich im Januar um Offensivspieler Adnan Januzaj von Real Sociedad zu bemühen. Das berichtet Diario As.

Demnach beobachtet Barca die Situation des 26-jährigen Belgiers ganz genau. Januzaj soll zwar seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag bei Real Sociedad verlängern wollen - sollte es aber doch nicht dazu kommen, wolle Barcelona bereit sein, sich um eine Verpflichtung des früheren Dortmunders zu bemühen, so der Bericht von Diario As. Für Real Sociedad wäre der Januar in diesem Fall schließlich die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für Januzaj zu kassieren.

Der 13-malige Nationalspieler war 2017 von Manchester United zu Real Sociedad gewechselt und hat dort seine sportliche Heimat gefunden. In der Saison 2015/16 war Januzaj an den BVB verliehen worden, konnte jedoch nicht überzeugen und kam nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze.

BVB News heute: Zagadou kann sich wohl Verlängerung bei Borussia Dortmund vorstellen

Ende Juni kommenden Jahres läuft der Vertrag von Dan-Axel Zagadou bei Borussia Dortmund aus. Laut Sport1 sind sowohl Spieler als auch Klub jedoch offen dafür, die Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus zu verlängern.

Beim BVB wolle man jedoch zunächst abwarten, wie sich Zagadous Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Der 22-jährige Innenverteidiger war schließlich lange verletzt und wird aktuell erst langsam wieder an das Team von Trainer Marco Rose herangeführt. Im Champions-League-Spiel gegen Besiktas (5:0) unter der Woche stand Zagadou erstmals wieder in Dortmunds Startelf.

BVB heute: Wer zeigt VfL Bochum vs. Borussia Dortmund live?

Der 15. Spieltag der Bundesliga hält für Fußballromantiker am Samstag ein besonderes Spiel bereit: Das "kleine Revierderby" zwischen dem VfL Bochum und dem BVB (Borussia Dortmund) steht an. Angepfiffen wird die Begegnung um 15.30 Uhr im Bochumer Ruhrstadion.

Die Bochumer konnten sich im bisherigen Saisonverlauf beachtlich schlagen und finden sich vor diesem Spieltag auf dem 10. Tabellenplatz wieder. Borussia Dortmund musste jüngst eine schmerzhafte und umstrittene Niederlage im Bundesligaklassiker gegen den FC Bayern München verkraften. Unter der Woche konnte man jedoch mit einem 5:0-Sieg gegen Besiktas neues Selbstvertrauen tanken und somit einen versöhnlichen Abschied aus der Champions League erreichen.

Die Hausherren aus Bochum verloren die letzten drei Bundesligapartien gegen den "großen" Nachbarn allesamt. Schaffen sie heute den Überraschungserfolg oder schafft es Dortmund, den Rückstand auf Bayern zu halten? GOAL informiert Euch hinter diesem Link darüber, wer das Spiel live im TV und STREAM zeigt / überträgt.

