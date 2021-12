Borussia Dortmund am heutigen Freitag. Alle relevanten News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Zudem gelangt Ihr hier zu den BVB-News der vergangenen Tage:

BVB, News: Bundestrainer Hansi Flick kritisiert Mats Hummels

Bundestrainer Hansi Flick sieht Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund derzeit nicht als Verstärkung für die deutsche Nationalmannschaft. Hummels habe "im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", sagte Flick im Interview mit RTL/ntv: "Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das ein oder andere Problemchen hat."



Flick hatte den 76-maligen Nationalspieler seit seinem Amtsantritt noch nicht berücksichtigt. "Wir wissen auch, dass er eine Qualität hat", führte der Bundestrainer aus. Deshalb halte er Hummels weiter "die Tür offen". Das gelte aber auch für alle anderen, "die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen".



Flicks Vorgänger Joachim Löw hatte Hummels erst zur EM im Sommer in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Nach der Sommerpause plagten den 32-Jährigen hartnäckige Knieprobleme, beim BVB zeigte er dann ohne echte Vorbereitung wechselhafte Leistungen. Insbesondere im Topspiel gegen Bayern München (2:3) machte Hummels am vergangenen Wochenende eine unglückliche Figur.

(Quelle: SID)

BVB, News: Rose bestreitet Abwehrsorgen trotz Akanji-Ausfall

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose gibt sich im Hinblick auf den verletzungsbedingten Ausfall von Innenverteidiger Manuel Akanji gelassen.

"Mats Hummels hat am Dienstag eine sehr gute Reaktion gezeigt. Außerdem finde ich, dass Dan-Axel Zagadou am Dienstag ein hevorragendes Spiel gezeigt hat, dazu noch Pongracic oder Emre Can. Wir werden den Akanji-Ausfall gut auffangen können", sagte der BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Aufgrund eines "kleinen Eingriffs am Knie" fehlte Akanji am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel gegen Besiktas (5:0). Wie der Klub mitteilte, wird der 26-jährige Schweizer bis zum Jahresende nicht zur Verfügung stehen.

BVB, News: Borussia Dortmund ist Favorit auf Transfer von Karim Adeyemi

Borussia Dortmund und Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi nähern sich einem Sommertransfer an. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist der BVB der Favorit auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers nach dem Ende der Saison 2021/22. Allerdings ist der Transfer noch nicht in trockenen Tüchern.

Nach Informationen von GOAL und SPOX geht die Tendenz klar zum BVB, die Bild ging mit einem neuen Bericht am Donnerstagabend jedoch schon einen Schritt weiter und schrieb, dass sich die Parteien sogar über den Transfer bereits einig seien. Demnach solle Adeyemi im Signal Iduna Park einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund