BVB, News und Gerüchte: Watzke äußert sich zu Adeyemi, Akanji fällt aus - alles zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund am heutigen MIttwoch nach dem 5:0 in der Champions League gegen Besiktas. Alle relevanten News und Gerüchte zum Vizemeister findet Ihr in diesem Artikel.

Zudem gelangt Ihr hier zu den BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Watzke kündigt Haaland-Verhandlungen an und äußert sich zu Adeyemi-Gerüchten

Borussia Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke hat sich zur Zukunft von Erling Haaland geäußert. Vor dem Champions-League-Duell mit Besiktas bestätigte Watzke, dass man sich in den kommenden Wochen mit dem Norweger zusammensetzen wolle.

"Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen sprechen werden", kündigte Watzke bei Amazon Prime an, betonte aber auch eine gewisse Abhängigkeit von Haalands Verhandlungsbereitschaft: "Das haben wir nicht alleine in der Hand, insofern sind wir immer auch darauf angewiesen, dass von ihm und seinem Berater Signale kommen."

Damit bestätigte Watzke Medienberichte, wonach der Norweger eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag ziehen könne. Sie soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. Deshalb habe Dortmund in der Causa Haaland keinen Druck, den Vertrag zu verlängern, betonte Watzke. Es gehe nur darum: "Zieht er dann eine Klausel oder zieht er sie nicht. Insofern werden wir alle bemüht sein, das nicht erst im März oder April zu erfahren."

Ein möglicher Nachfolger für Haaland wird in Dortmund bereits gehandelt: Karim Adeyemi könnte ihn bei einem Abgang im Dortmunder Sturmzentrum beerben. Watzke wollte die Gerüchte um den jungen Salzburg-Stürmer am Dienstagabend aber nicht näher kommentieren: "Es gibt 18 Bundesligisten. Wieso wir?" Der BVB-Boss erklärte aber auch vielsagend: "Wenn er immer mehr Leuten absagt, steigen unsere Chancen vielleicht."

BVB: Reaktionen nach dem Sieg gegen Besiktas

Bei BVB-Kapitän Marco Reus saß der Frust über das Vorrunden-Aus in der Champions League nach dem Sieg gegen Besiktas noch immer tief. Der Dortmunder Kapitän forderte für den weiteren Saisonverlauf mehr Konstanz.

"Natürlich tut das immer noch weh, weil die Mannschaft das Zeug und die Klasse hat, in der Champions League zu spielen. Aber wenn man drei Spiele verliert, hat man es auch nicht verdient", sagte Reus nach dem 5:0-Sieg gegen Besiktas bei Amazon Prime.

Der BVB schloss die Gruppe auf dem dritten Platz ab und spielt international in der K.o.-Phase der Europa League weiter. "Jetzt liegt es an uns. Es gilt, den Wettbewerb anzunehmen, die Spiele anzunehmen. Das werden andere Spiele als in der Champions League. Wir haben es immer selbst in der Hand, wie die Spiele ausgehen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir das kontinuierlich - so wie heute - durchziehen."

Die Dortmunder hatten am 5. Spieltag durch ein 1:3 bei Sporting Lissabon jegliche Chancen aufs Achtelfinale verspielt. In der Bundesliga gab es zuletzt mit einem 2:3 im Topspiel gegen den FC Bayern einen weiteren Rückschlag, wodurch der Rückstand auf den Spitzenreiter auf vier Punkte anwuchs.

"Es ist ein bisschen schwankend dieses Jahr. Wir arbeiten viel daran und reden viel über die Konstanz. Die eine Mannschaft in Deutschland hat sie immer, das muss man auch neidlos anerkennen. Wir haben zu viele Spiele, in denen wir nicht diese Konstanz an den Tag legen. Das sind die Spiele, die ausschlaggebend sind, wie weit wir am Ende in der Saison kommen. Wir müssen da hinkommen. Am besten nicht so viel quatschen, sondern das auf dem Platz zeigen", forderte Reus.

BVB: Hummels will in der Europa League weit kommen

Innenverteidiger Mats Hummels gab für die Europa League ehrgeizige Ziele aus. "Wir sind sehr traurig, dass wir aus der Champions League raus sind. Jetzt gehen wir die Europa League an, da gibt es logischerweise nur ein Ziel: Das Ding so weit wie möglich zu spielen und am Ende einen Pokal zu holen", sagte Hummels.

Zur Zukunft von Torjäger Erling Haaland meinte Reus: "Es wird irgendwann ein Thema werden. Jetzt hat man das Gefühl, dass er sich noch nicht so sehr damit beschäftigt, sondern einfach geil auf Tore ist und sich freut, dass er wieder fit ist. Er braucht auch den Rhythmus. Er ist schon ein Spieler, der uns viele Möglichkeiten mehr gibt in unserem Spiel. Wir werden sehen. Er weiß, was er hier hat. Am Ende muss er entscheiden. Ich glaube, dass er schon die Entscheidung trifft."

BVB-Trainer Marco Rose lobt Kapitän Marco Reus

BVB-Trainer Marco Rose sprach immerhin von einem "anständigen" Abschied aus der Königsklasse. "Die Champions-League-Geschichte ist dieses Jahr nicht ganz glücklich gelaufen. Wir haben unser Ziel, das Weiterkommen, nicht geschafft. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir nach vorne schauen, auf die Bundesliga, wir sind im Pokal noch dabei. Jetzt spielen wir in der Europa League weiter. Wir wollen immer besser werden, das war heute möglicherweise ein kleiner Schritt dazu", sagte der Coach.

Ein Sonderlob hatte Rose für Doppeltorschütze Reus parat. "Auf Marco ist Verlass. Ich muss ihn nicht stärken, er ist stark genug. Er ist unser Kapitän, zeigt das seit Beginn der Saison der Saison. Das zweite Tor machen nicht viele, er ist so ein feiner Fußballer, hat ein so gutes Gefühl für Räume und ist so ein feiner Techniker - das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen."

BVB-News: Akanji fällt bis Jahresende aus

Borussia Dortmunds derzeit wohl stabilster Verteidiger Manuel Akanji fällt offenbar bis Anfang nächsten Jahres aus. Das bestätigte BVB-Trainer Marco Rose am Dienstagabend. Zuerst hatten die Ruhr Nachrichten darüber berichtet.

Der Schweizer stand am Dienstagabend nicht im BVB-Aufgebot für das abschließende Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas, da er sich einem "kleinen Eingriff am Knie" unterziehen musste. Das teilte Borussia Dortmund am Dienstagabend mit.

"Das war unumgänglich", sagte Rose nach dem 5:0 gegen Besiktas Istanbul. "Es war der richtige Moment. Bevor er sich durchschleppt, wollen wir ihn im Januar so schnell wie möglich wiederhaben. Er ist ein wichtiger Spieler." Dan-Axel Zagadou verteidigte gegen Besiktas innen neben Mats Hummels.

Akanji gehörte in den vergangenen Spielen konstant zu den stärksten Spielern und sicherte die Abwehr neben dem schwächelnden Mats Hummels ein ums andere Mal stark ab.

Neben Akanji müssen die Dortmunder kurzfristig auf die Ersatztorhüter Marwin Hitz (Achillessehnenprobleme), Roman Bürki (Sprunggelenk) verzichten. Julian Brandt erholt sich derzeit noch von einer Gehirnerschütterung, die er sich im Topspiel gegen Bayern München zugezogen hatte.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund