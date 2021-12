Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag. Alle relevanten News und Gerüchte zum Vizemeister findet Ihr in diesem Artikel.

BVB, News: Rekordablöse? FC Liverpool wohl Favorit auf Transfer von Jude Bellingham

Muss Borussia Dortmund um einen Verbleib von Jude Bellingham zittern? Wie der englische Mirror berichtet, ist der FC Liverpool der Favorit auf einen Transfer des 18-Jährigen und soll bereit sein, eine vereinsinterne Rekordsumme auf den Tisch zu legen.

Demnach würden die Reds 106 Millionen Euro für Bellingham an den BVB überweisen. Bislang ist Verteidiger Virgil van Dijk der teuerte Einkauf des Teams von Trainer Jürgen Klopp. Im Januar 2018 bezahlte Liverpool 85 Millionen Euro für den Niederländer.

Der LFC wolle ausnutzen, dass der Fokus der anderen europäischen Top-Teams und vor allem in der Premier League nicht auf dem jungen Engländer, sondern auf dessen Teamkollegen Erling Haaland liegen würde. Deshalb habe Liverpool die Nase dem Bericht zufolge auch vorn.

Allerdings gilt es als eher unwahrscheinlich, dass der BVB seinen Shootingstar im kommenden Sommer abgibt. Bellingham besitzt noch einen Vertrag bis 2025.

Außerdem ist der Mittelfeldspieler schon kurze Zeit nach seinem Wechsel (2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City) zum Stammspieler gereift und ein wichtiger Bestandteil im System von Trainer Marco Rose.

BVB, News: Angebliches Interesse an Posen-Juwel Jakub Kaminski

Der BVB ist offenbar an Sturm-Talent Jakub Kaminski vom polnischen Klub Lech Posen interessiert. Das berichtet Kanal Sportowy.

Der 19-Jährige, der vergangenen Sommer mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde, erzielte in der laufenden Spielzeit in 17 Ligapartien sechs Tore und bereitete vier weitere vor.

Kaminskis Vertrag in Posen ist noch bis 2024 datiert. Mit Posen hat der BVB schon einmal gute Erfahrungen gemacht: 2010 kam ein gewisser Robert Lewandowski vom polnischen Traditionsklub nach Dortmund.

BVB, News: Vertragsverlängerung mit Dan-Axel Zagadou wohl noch kein Thema

Eine Vertragsverlängerung mit Dan-Axel Zagadou über 2022 hinaus ist bei Borussia Dortmund wohl noch kein Thema. Das berichtet der kicker.

Der 22-Jährige hatte in seiner jungen Karriere schon mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem genieße er eine große Wertschätzung im Verein. Die Verantwortlichen betonten in der Vergangenheit des Öfteren, über welches Potenzial Zagadou verfüge.

Der Franzose war am 11. Spieltag nach monatelanger Pause, die aus einer Knie-Verletzung mit anschließender Operation resultierte, gegen RB Leipzig auf den Platz zurückgekehrt. Auch gegen Wolfsburg und Sporting Lissabon hatte Zagadou einen Kurzeinsatz. Beim 5:0-Sieg gegen Besiktas Lissabon stand er sogar in der Startelf.

Weil Manuel Akanji in der Hinrunde wegen einer Knie-OP kein Spiel mehr absolvieren wird, hat Zagadou in den restlichen drei Spielen die Möglichkeit, sich zu zeigen. Neben Mats Hummels steht Trainer Marco Rose auch Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracic zur Verfügung.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund