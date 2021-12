Wer zeigt / überträgt VfL Bochum - BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der 15. Spieltag der Bundesliga hält für Fußballromantiker am Samstag ein besonderes Spiel bereit: Das "kleine Revierderby" zwischen dem VfL Bochum und dem BVB (Borussia Dortmund) steht an. Angepfiffen wird die Begegnung um 15.30 Uhr im Bochumer Ruhrstadion.

Die Bochumer konnten sich im bisherigen Saisonverlauf beachtlich schlagen und finden sich vor diesem Spieltag auf dem 10. Tabellenplatz wieder. Borussia Dortmund musste jüngst eine schmerzhafte und umstrittene Niederlage im Bundesligaklassiker gegen den FC Bayern München verkraften. Unter der Woche konnte man jedoch mit einem 5:0-Sieg gegen Besiktas neues Selbstvertrauen tanken und somit einen versöhnlichen Abschied aus der Champions League erreichen.

Die Hausherren aus Bochum verloren die letzten drei Bundesligapartien gegen den "großen" Nachbarn allesamt. Schaffen sie heute den Überraschungserfolg oder schafft es Dortmund, den Rückstand auf Bayern zu halten? GOAL informiert Euch darüber, wer das Spiel live im TV und STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Matchdaten

Wettbewerb Bundesliga | 15. Spieltag | Saison 21/22 Duell VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Ruhrstadion | Bochum

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Die Bundesliga kostenlos im Free-TV? Das ist leider nur sehr selten möglich. Auch das Derby zwischen Bochum und Dortmund werdet Ihr heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen - so viel steht fest!

Natürlich hat sich jedoch in der Zwischenzeit einiges in der Übertragungslandschaft getan und neben Sky hat sich ein weiterer Anbieter in der Bundesliga-Übertragung etablieren können. Die pauschale Aussage, Sky würde jedes Bundesligaspiel exklusiv zeigen, ist nicht mehr richtig! Der Streamingsender DAZN hat sich in der Zwischenzeit auch für die Bundesliga so einiges an Rechten sichern können und zeigt / überträgt alle am Freitag und Sonntag stattfindenden Begegnungen live.

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV

Dass Sky in der Bundesliga jedes Spiel zeigt / überträgt, war in den vergangenen Jahren bei Fußballfans ein ungeschriebenes Gesetz. Mittlerweile sehen wir beim Pay-TV-Sender jedoch nur noch die Samstagspartien exklusiv. Das bedeutet: Der Pay-TV-Sender zeigt / überträgt das heutige NRW-Derby exklusiv!

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) könnt Ihr das Derby ab 15.25 Uhr live im Einzelspiel verfolgen.

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Analog zur TV-Übertragung auf Sky bietet Euch der Unterföhringer Sportsender zudem die Übertragung der Begegnung im Internet an. Bestehende Sky-Kunden genießen hier nicht von der Hand zu weisende Vorteile.

Wir erklären Euch in den folgenden Abschnitten des Artikels, welche beiden Möglichkeiten Ihr habt, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: Das ist Sky Go

Diese Info ist wohl bereits zu den meisten Sky-Kunden durchgedrungen - wir wiederholen diese jedoch trotzdem noch einmal für Euch: Der Bezahlsender stellt Euch als Kunden die Streamingapp Sky Go kostenlos zur Verfügung. Ihr müsst diese lediglich auf Eurem Tablet, Desktop oder Smartphone installieren und könnt mit Euren Kundendaten das gesamte Sky-Programm live und auf Abruf genießen.

Auch das Derby zwischen Bochum und Dortmund findet Ihr auf Sky Go im STREAM.

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: Das ist Sky Ticket

Die zweite Möglichkeit ist für all jene interessant, die aktuell keinen Kundenstatus bei Sky besitzen.

Sky Ticket ist die hauseigene Streamingplattform von Sky und als Antwort auf Portale wie DAZN oder Netflix zu sehen. Mit Sky Ticket seht Ihr nur das, worauf Ihr Lust habt und müsst keine langen Vertragsverhältnisse eingehen. Außerdem könnt Ihr, vorausgesetzt Ihr wählt das Monatsabo, jederzeit kündigen und seid somit sehr flexibel.

Die Kosten für Sky Ticket fassen wir Euch im Folgenden noch einmal zusammen:

Monatsmitgliedschaft: 14,99€ mtl. im ersten Monat (anschließend jederzeit kündbar + 29,99€ mtl.)

im ersten Monat (anschließend jederzeit kündbar + 29,99€ mtl.) Jahresmitgliedschaft: 24,99€ mtl. (nach Ablauf der Erstlaufzeit jederzeit kündbar + 29,99€ mtl.)

Weitere Informationen könnt Ihr auch auf der offiziellen Homepage von Sky Ticket nachlesen.

Die Highlights der Bundesliga: DAZN zeigt Zusammenfassung von VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Highlight-Show

Solltet Ihr keine Sky-Kunden sein oder heute leider keine Zeit haben, das gesamte Spiel anzusehen, bietet Euch DAZN die Lösung!

Der Sportsender aus Ismaning zeigt bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Partie alle Highlights der Bundesliga am Freitag und Samstag in einer linearen Highlight-Show. Diese läuft fortan in stündlicher Dauerschleife und zeigt ab 20.30 Uhr auch die Highlights des Topspiels um 18.30 Uhr.



Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses ist bereits ab 14,99€ im Monatsabo (monatlich kündbar) zu haben. Eine weitere Option ist die Jahresmitgliedschaft für einmalig 149,99€ (≙ ca. 12,50€ mtl.).

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werdet Ihr an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Teams erhalten.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr könnt heute nicht im STREAM oder TV dabei sein, wenn das Revierderby steigt? Dann habt Ihr mit GOAL eine gute Alternative! Die auf Fußball spezialisierte Plattform stellt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung zur Verfügung und Ihr verpasst keine wichtige Szene.

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Bochum - Dortmund ... ... live im TV Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Bochum - Dortmund ... ... im LIVE-STREAM Sky Go Sky Ticket Bochum - Dortmund ... ... im LIVE-TICKER GOAL Bochum - Dortmund ... in den Highlights DAZN