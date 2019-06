BVB-News und Gerüchte: Watzke geht von Götze-Verbleib aus, Dortmunds U19 kämpft um Meistertitel

BVB-Boss Hans Joachim Watzke ist überzeugt davon, dass Mario Götze bleibt. Derweil kämpft die U19 um die Meisterschaft. Alle Dortmund-News heute.

wird die abgelaufene -Saison mit etwas Abstand nun positiv bewerten, schließlich ist Platz zwei trotz der verpassten Meisterschaft ein Erfolg für den BVB.

Die Planungen für die kommende Spielzeit, in der man die Bayern wieder voll angreifen will, laufen derweil schon auf Hochtouren, drei Top-Neuzugänge hat man mit Thorgan Hazard, Nico Schulz und Julian Brandt bereits eingetütet.

Mario Götze, der zuletzt mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht wurde, soll indes sicher bleiben, wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Samstag betonte. Außerdem: Youssoufa Moukoko bricht mal wieder einen Rekord und die U19 der Dortmunder kämpft am Sonntag gegen den VfB um die deutsche A-Jugendmeisterschaft.

BVB-Boss Watzke geht von Götze-Verbleib aus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten Borussia Dortmund geht fest vom Verbleib von Mario Götze aus.

"Ich wüsste keinen Grund, warum er gehen sollte", sagte Watzke in der Halbzeitpause des Champions-League-Finals am Samstag in Madrid bei DAZN.

Am Sonntag kämpft die U19 des BVB im Finale gegen den VfB Stuttgart um die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Anpfiff in Großaspach ist um 12.45 Uhr.

CL-Finale: Götze hofft auf Liverpool-Triumph

Mario Götze von Borussia Dortmund hofft im Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspur am Samstagabend (21 Uhr live auf DAZN) auf einen Sieg seines früheren Trainers Jürgen Klopp. Der Offensivspieler weiß jedoch aus eigener Erfahrung um die Stärken der Spurs.

"Natürlich würde es mich für Jürgen freuen, wenn er in seinem zweiten Finale den Titel gewinnt. Ich hoffe, dass Liverpool gewinnt", sagte Götze in New York City, wo er in der Nacht auf Sonntag den WM-Kampf im Schwergewicht zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. (4.30 Uhr live auf DAZN) besuchen wird. Götze warnte allerdings auch: "In einem Finale kann alles passieren."

46 Tore! BVB-Wunderkind Moukoko bricht Schalke-Rekord

Youssoufa Moukoko hat bei der U17 des BVB die ehemalige Bestmarke von Donis Avdijaj (damals Schalke 04) übertroffen und einen Tor-Rekord in der B-Junioren-Bundesliga aufgestellt.

Der Angreifer netzte im Gastspiel seines Teams beim (6:0) dreimal ein und erzielte nach dem Seitenwechsel seinen 46. Saisontreffer. Für den 14-Jährigen bedeutet dies, dass er die 44 Treffer von Avdijaj aus der Saison 2012/13 damit übertraf.

Bericht: BVB kassiert 17 Millionen Euro bei Dembele-Abgang vom

Bundesligist Borussia Dortmund hat beim Verkauf von Ousmane Dembele an den FC Barcelona eine Klausel integriert, dass man bei einem vorzeitigen Weiterverkauf des Franzosen weitere Zahlungen erhält.

Nach Bild-Informationen würde Schwarz-Gelb direkt 17 der noch 20 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kassieren, wenn Barca den französischen Weltmeister im Sommer ziehen lässt. Somit würde man insgesamt 142 von 145 möglichen Millionen einstreichen.

2017 ließ Dortmund Dembele für 105 Millionen Euro in die spanische Liga ziehen.

BVB: prüft angeblich Leihe von Andre Schürrle

Fenerbahce Istanbul beschäftigt sich offenbar mit einer Leihe von Andre Schürrle von Borussia Dortmund. Wie TRT Sport berichtet, soll es bereits erste Kontakte und Verhandlungen über eine mögliche Leihgebühr gegeben haben.

Diese soll im Bereich von 500.000 Euro bis zur einer Million Euro liegen. Schürrle wäre damit eine günstigere Alternative zu Yacine Brahimi vom , wobei sich der Klub aus Istanbul nach der beendeten Leihe von Andre Ayew und dem Abgang von Mathieu Valbuena in der Offensive verstärken muss.