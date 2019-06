BVB-News und Gerüchte: Moukoko bricht Avdijajs Rekord, Barca-Zahlung bei möglichem Dembele-Verkauf steht

Talent Moukoko hat wieder einmal zugeschlagen und sich einen Rekord gesichert. Zudem weiß die Bild, was Dembele dem BVB bald einbringen könnte.

Sommerpause in der , Sommerpause bei . Der Vizemeister bastelt trotz der sportlichen Ruhephase an seiner Zukunft, um im kommenden Jahr Bayern München angreifen zu können.

Dabei hat Dortmund bereits drei Neuzugänge vorgestellt: Mit Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz kommen allesamt Spieler aus der Bundesliga zu den Borussen.

Ungewissheit herrscht noch bei der Personalie Mario Götze, bei dem die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stocken. Mit Trainer Lucien Favre will man dagegen zeitnah verlängern. Zudem gibt es Neues zu Andre Schürrle und Denis Suarez.

Am Samstagabend blickt die Fußball-Welt zwar nach Madrid (CL-Finale zwischen Tottenham und Liverpool), beim BVB gibt es dennoch Neues: Youngster Youssoufa Moukoko hat wieder einmal von sich reden lassen. Zudem berichtet die Bild, was der BVB bei einem weiteren Wechsel von Ex-Flügelflitzer Ousmane Dembele verdienen würde.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

46 Tore! BVB-Wunderkind Moukoko bricht Schalke-Rekord

Youssoufa Moukoko hat bei der U17 des BVB die ehemalige Bestmarke von Donis Avdijaj (damals Schalke 04) übertroffen und einen Tor-Rekord in der B-Junioren-Bundesliga aufgestellt.

Der Angreifer netzte im Gastspiel seines Teams beim (6:0) dreimal ein und erzielte nach dem Seitenwechsel seinen 46. Saisontreffer. Für den 14-Jährigen bedeutet dies, dass er die 44 Treffer von Avdijaj aus der Saison 2012/13 damit übertraf.

Bericht: BVB kassiert 17 Millionen Euro bei Dembele-Abgang vom

Bundesligist Borussia Dortmund hat beim Verkauf von Ousmane Dembele an den FC Barcelona eine Klausel integriert, dass man bei einem vorzeitigen Weiterverkauf des Franzosen weitere Zahlungen erhält.

Nach Bild-Informationen würde Schwarz-Gelb direkt 17 der noch 20 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kassieren, wenn Barca den französischen Weltmeister im Sommer ziehen lässt. Somit würde man insgesamt 142 von 145 möglichen Millionen einstreichen.

2017 ließ Dortmund Dembele für 105 Millionen Euro in die spanische Liga ziehen.

BVB: prüft angeblich Leihe von Andre Schürrle

Fenerbahce Istanbul beschäftigt sich offenbar mit einer Leihe von Andre Schürrle von Borussia Dortmund. Wie TRT Sport berichtet, soll es bereits erste Kontakte und Verhandlungen über eine mögliche Leihgebühr gegeben haben.

Diese soll im Bereich von 500.000 Euro bis zur einer Million Euro liegen. Schürrle wäre damit eine günstigere Alternative zu Yacine Brahimi vom , wobei sich der Klub aus Istanbul nach der beendeten Leihe von Andre Ayew und dem Abgang von Mathieu Valbuena in der Offensive verstärken muss.

BVB an Denis Suarez interessiert?

Wie die Zeitung Sport berichtet, soll die Borussia an einer Verpflichtung von Denis Suarez vom FC Barcelona interessiert sein. Er spielte in der Rückrunde auf Leihbasis für den , kam jedoch kaum zum Einsatz und kehrt nun zu den Blaugranas zurück. Dort hat der Mittelfeldspieler wohl keine Zukunft.

Neben dem BVB wird auch dem , und dem Interesse am 25-Jährigen nachgesagt, der für eine Ablöse von 20 Millionen Euro verfügbar sein soll.

Bei den Schwarz-Gelben stehen mit Paco Alcacer - bei diesem soll sich Suarez bereits erkundigt erkundigt haben - und Sergio Gomez schon zwei Spanier im Kader. Zudem wechselt im Sommer Mateu Morey ins Ruhrgebiet.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Mario Götze: Die Verhandlungen stocken

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat bestätigt, dass die Verhandlungen mit Ex-Weltmeister Mario Götze hinsichtlich einer Vertragsverlängerung stocken.

Im Gespräch mit dem kicker deutete Zorc an, dass man zwar noch Gespräche mit Götze führe, die Verhandlungen aber keine Priorität genießen würden.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2020. Angeblich soll es sich bei den Gesprächen um eine Reduzierung des Gehalts drehen, die für einen Verbleib des WM-Helden von 2014 essenziell sein soll.

Bericht: Verlängerung von Lucien Favre in Dortmund nur noch Formsache

Borussia Dortmund wird den Vertrag von Lucien Favre um ein weiteres Jahr verlängern, sodass der Schweizer bis 2021 an den Klub gebunden wird.

Nach Kicker -Informationen soll der neue Kontrakt in absehbarer Zeit unterschrieben werden. Sportdirektor Michael Zorc deutete an, dass es in den Verhandlungen gut ausschaue: "Wir sind in guten Gesprächen."

Favre war vor der Saison aus Nizza nach Dortmund gekommen und hatte die Schwarz-Gelben in seinem ersten Jahr zur Vizemeisterschaft geführt.