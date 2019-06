BVB-Boss Watzke geht von Götze-Verbleib in Dortmund aus

Zuletzt war spekuliert worden, Mario Götze könnte Dortmund verlassen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke geht aber von einem Verbleib aus.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten geht fest vom Verbleib von Mario Götze aus.

"Ich wüsste keinen Grund, warum er gehen sollte", sagte Watzke in der Halbzeitpause des Champions-League-Finals am Samstag in Madrid bei DAZN.

BVB: Mario Götze wurde zuletzt mit Arsenal in Verbindung gebracht

Götze (26), WM-Held von Rio 2014, wurde zuletzt mit dem englischen Europa-League-Finalisten in Verbindung gebracht. Der Offensivspieler sei allerdings "nicht mit einem Wechselwunsch" an den Verein herangetreten, erklärte Watzke.

Der Vertrag des 63-maligen Nationalspielers Götze beim deutschen Vizemeister läuft noch bis 2020. Die Borussia hatte zuletzt wiederholt Interesse an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung signalisiert.