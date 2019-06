BVB-News und Gerüchte: Schmelzer bleibt wohl, Weigl-Zukunft weiter unsicher

Trotz Reservistenrolle will Marcel Schmelzer offenbar beim BVB bleiben, während Julian Weigls Zukunft noch unsicher bleibt. Alle Dortmund-News heute.

geht als Vizemeister in die Sommerpause - und hat schon drei hochkarätige Neuzugänge in der Tasche: Thorgan Hazard, Julian Brandt und Nico Schulz spielen kommende Saison für den BVB.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Und auch Marcel Schmelzer wird das wohl weiterhin tun. Rein sportlich spielte der Kapitän vergangene Spielzeit unter Lucien Favre keine Rolle, dennoch bleibt er wohl noch ein weiteres Jahr in Dortmund. Ob das auch für Julian Weigl gilt, ist indes weiterhin unsicher.

Mario Götze soll dagegen sicher bleiben, die U19 des BVB feierte am Sonntag den Deutschen Meistertitel - und Dan-Axel Zagadou kämpft mit Frankreichs Juniorenauswahl bei der um den Einzug ins Viertelfinale.

Borussia Dortmund am Montag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Moments: Die Highlights der Rückrunde im VIDEO

Schmelzer bleibt wohl bei Borussia Dortmund

Obwohl er unter Lucien Favre sportlich praktisch keine Rolle spielt, plant der BVB wohl weiter mit Marcel Schmelzer. Laut Bild darf der Linksverteidiger selbst über seine Zukunft entscheiden und sieht diese weiterhin in Dortmund.

Manager Michael Zorc sagte dem Blatt zuletzt: "Es waren sicher nicht Marcels letzten Spiele für Borussia. Er ist einer, der sich komplett mit Dortmund identifiziert.“

BVB-Youngster Zagadou bei U20-WM mit im Achtelfinale

Borussia Dortmunds junger Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou kämpft derzeit mit Frankreichs Auswahl bei der U20-WM in um den Titel.

Zagadou ist Kapitän der Auswahl, die sich in ihrer Gruppe souverän mit drei Siegen vor Mali, und Panama durchgesetzt hat. Beim 2:0 gegen Panama gelang Zagadou sogar ein Treffer - und im Achtelfinale am Dienstag wartet nun die USA.

BVB-Zukunft von Weigl wohl weiter unsicher

Ob Julian Weigl weiterhin für Borussia Dortmund spielt, ist wohl weiterhin unsicher. Laut kicker will sich der Defensivmann in der Sommerpause Gedanken über seine Zukunft machen und erwägt dabei trotz Vertrages bis 2021 auch einen Abgang.

Weigl hatte sich in der Rückrunde zwar einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft, durch die Verpflichtung von Nico Schulz wird der Konkurrenzkampf aber wieder härter, da Abdou Diallo zurück nach innen rückt.

BVB: U19-Meister Mißner wechselt nach Wehen

Tobias Mißner gewann am Sonntag mit der U19 von Borussia Dortmund die Deutsche A-Jugendmeisterschaft - und will sich nun in der 2. behaupten. Der 19-jährige Linksverteidiger wechselt vom BVB zum Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden.

Wie die Hessen am Sonntagnachmittag bekanntgaben, hat Mißner einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

BVB-U19 ist deutscher A-Jugendmeister!

Die U19 von Borussia Dortmund ist Deutscher A-Jugendmeister! Am Sonntagmittag gewannen die BVB-Jungs das Finale gegen den VfB Stuttgart trotz 1:3-Rückstand noch mit 5:3.

Für die Treffer der Dortmunder sorgten Immanuel Pherai, zweimal Paul-Philipp Besong und Enrique Pena Zauner, zudem unterlief dem VfB ein Eigentor.

BVB-Boss Watzke geht von Götze-Verbleib aus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten Borussia Dortmund geht fest vom Verbleib von Mario Götze aus.

"Ich wüsste keinen Grund, warum er gehen sollte", sagte Watzke in der Halbzeitpause des Champions-League-Finals am Samstag in Madrid bei DAZN.