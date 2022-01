Borussia Dortmund heute am Montag. Die News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News: Heftige Kritik an Ex-Dortmund-Star Jadon Sancho

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United im vergangenen Sommer ist Jadon Sancho bei seinem neuen Klub weiterhin nicht richtig angekommen.

Beim 2:2 gegen Aston Villa am Samstag musste Sancho dem Youngster Anthony Elanga den Vorzug lassen und kam nur zu einem Kurzeinsatz, bei dem er unauffällig blieb. TV-Experte Jamie Redknapp, früherer Premier-League-Profi, übte danach heftige Kritik an Sancho: "Ihm fehlt das Selbstvertrauen. Er ist momentan ein Schatten seiner Selbst. In engen Räumen ist er gut, aber ihm fehlt die Geschwindigkeit, um an Gegenspielern vorbeizuziehen."

Redknapp weiter: "Deswegen hat Elanga vor ihm gespielt. In den ersten Minuten hat United einen Ball die Linie runtergespielt und er ist hinterhergelaufen. Sancho macht das nicht. Das ist ein echtes Problem bei ihm."

Sancho pendelt bei United bis dato zwischen Ersatzbank und Startelf. In 23 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison gelangen dem 21-jährigen Offensivspieler lediglich zwei Tore.

BVB (Borussia Dortmund): Kohler glaubt an Abschied von Haaland im Sommer

BVB-Legende Jürgen Kohler geht davon aus, dass Stürmerstar Erling Haaland Borussia Dortmund im kommenden Sommer verlassen wird.

Nach Haalands Aussagen von Freitagabend, wonach ihn die Vereinsbosse bezüglich einer Zukunftsentscheidung unter Druck setzen würden, rechne er damit, "dass der Norweger im Sommer weg sein wird", so Kohler in seiner kicker-Kolumne. "So etwas sagst du als Spieler nur, wenn deine Entscheidung schon gefallen ist."

Haaland steht in Dortmund zwar noch bis 2024 unter Vertrag, es gibt aber wohl eine Ausstiegsklausel für kommenden Sommer.

BVB, News: Matthäus empfiehlt Borussia Dortmund Verpflichtungen von Ginter und Zakaria

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Borussia Dortmund empfohlen, sich um die beiden Gladbacher Matthias Ginter und Denis Zakaria zu bemühen. Beide Spieler werden die Borussia spätestens nach Saisonende verlassen.

"Wenn ich in der Verantwortung bei Borussia Dortmund stehen würde - aber das stehe ich nicht - würde ich mit mit Ginter und Zakaria beschäftigen, weil ich glaube, dass sie beide eine Mannschaft wie Borussia Dortmund verstärken könnten", sagte Matthäus bei Sky90.

Auf einen möglichen Transfer Ginters im Januar angesprochen sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl allerdings im Doppelpass bei Sport1: "Im Winter ist das bei uns überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns auf unseren Kader und die Planungen für den Sommer. Ich glaube aber schon, dass es für Matthias Ginter einen internationalen Markt gibt."

BVB vs. St. Pauli live im TV und STREAM sehen: Wer überträgt das Pokalspiel?

Im DFB-Pokal steht am Dienstag die Runde der letzten 16 Mannschaften unter anderem mit der Partie St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) an. Angepfiffen wird die Begegnung um 20.45 Uhr im Millerntor-Stadion.

Borussia Dortmund geht als Titelverteidiger in diese Begegnung und ließ in der vorherigen Runde gegen Ingolstadt nichts anbrennen. Etwas mühsamer gelang den Hanseaten das Weiterkommen - mit einem knappen 3:2 Sieg konnte St. Pauli das Ticket für diese Begegnung gegen Dynamo Dresden sichern.

Das letzte Mal kam es im Juli 2016 zu dieser Begegnung - damals bezwang der BVB St. Pauli knapp mit 3:2. GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

BVB heute, News - Kehl bestätigt: Borussia Dortmund an Karim Adeyemi interessiert

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat das Interesse der Dortmunder an Salzburgs Offensivmann Karim Adeyemi (19) bestätigt. "Er ist ein interessanter Spieler, deutscher Nationalspieler. Daher versuchen wir, unsere Hausaufgaben zu machen. Da kann ich aber heute nicht mehr zu sagen", erklärte der 41-Jährige im Sport1-Doppelpass.

Adeyemi, der bei den Österreichern noch bis 2024 unter Vertrag steht, ist im Fokus zahlreicher Top-Klubs. Nach Informationen von GOAL und SPOX haben die Westfalen dabei die besten Karten auf einen Deal im kommenden Sommer.

In der laufenden Saison kam Adeyemi bislang auf wettbewerbsübergreifend 28 Einsätze, erzielte dabei 18 Tore und legte vier weitere auf. Vor allem in der Champions League sorgte der Youngster mit starken Leistungen für Furore, wo er in sechs Auftritten dreimal traf (zwei Assists).

BVB, News: Real Madrid weiter an Erling Haaland interessiert

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist weiterhin an einer Verpflichtung von BVB-Angreifer Erling Haaland interessiert.

Entgegen eines anderslautenden Berichts der Mundo Deportivo haben sich die Königlichen nach Informationen von GOAL und SPOX nicht aus dem Rennen um den 21-Jährigen verabschiedet.

Real gilt als Haalands wahrscheinlichstes Ziel. Der Norweger kann die Westfalen trotz Vertrages bis 2024 am Saisonende dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.

BVB-Spielplan: Die nächsten Partien von Borussia Dortmund