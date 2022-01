Borussia Dortmund heute am Samstag. Die News und Gerüchte rund um den BVB nach dem überzeugenden 5:1 gegen Freiburg gibt es hier.

BVB, News: Ferdinand rechnet mit Ballon-d'Or-Gewinn für Bellingham

Manchester-United-Legende Rio Ferdinand hat BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham den Gewinn der größtmöglichen individuellen Auszeichnung im Fußball prophezeit. "Irgendwann in seiner Karriere wird er den Ballon d'Or gewinnen", sagte der Ex-Abwehrspieler in einem YouTube-Video.

Ferdinand zeigte sich höchst beeindruckt vom 18-Jährigen, der inzwischen zum Leistungsträger beim BVB herangereift ist und bereits sein Debüt für Englands Nationalteam gegeben hat. "Jude hat noch alle Zeit der Welt, aber er ist schon ein extrem beeindruckender Spieler. Was er bereits geleistet hat, ist bemerkenswert", schwärmte Ferdinand.

Big win and top performance from the whole team 🔥🔥 +3 points and on to the next game 💪🏽👊🏽 @BVB pic.twitter.com/w1F8NN5Gbs — Axel Witsel (@axelwitsel28) January 14, 2022

Dabei dachte er vor allem an ein Duell in der Champions League. "Was er da im Etihad gemacht hat! Ich sehe noch Pep vor mir, der sagt 'Wie alt ist der? Wie alt ist der Junge?'", sagte Ferdinand und meinte den BVB-Auftritt bei Manchester City im Königsklassen-Viertelfinale der vergangenen Saison.

BVB, News: Dahoud verrät Brandts Spitznamen

Nach dem starken Auftritt beim 5:1 von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg stellten sich Mahmoud Dahoud und Julian Brandt im Doppel-Interview bei DAZN - und Dahoud verriet den Spitznamen seines Teamkollegen.

"Julian hat heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. So einen guten Fuß hat er, wir nennen ihn deswegen auch Junior Beckham", sagte Dahoud lachend.

Brandt hatte mit seinem starken rechten Fuß bei zwei Standards die beiden Tore von Thomas Meunier vorbereitet. "Wir machen natürlich Standardtraining, wir haben unsere Abläufe. Durch das Training ist nicht alles Zufall", meinte Brandt hinterher.

BVB, News: Haaland beschwert sich über BVB-Druck zur Zukunftsentscheidung

Borussia Dortmund erlebte beim 5:1-Sieg gegen Freiburg einen nahezu perfekten Abend - bis Erling Haaland wenige Minuten nach dem Abpfiff bei Jan Age Fjörtoft ans Mikrofon des norwegischen TV-Senders Viaplay Fotball trat und gegen den Verein loslegte.

Haaland erzählte ein wenig über die Partie und als es dann um seine immer noch ungewisse Zukunft beim BVB ging, überraschte der Torjäger mit erstaunlich pikanten Aussagen. "Der Klub setzt mich unter Druck, ich soll eine Entscheidung treffen. Das muss ich akzeptieren. Aber ich will nur Fußball spielen", sagte Haaland.

"Ich habe das letzte halbe Jahr aus Respekt vor Dortmund nichts gesagt, ich habe alle anderen auf der ganzen Welt reden lassen. Und das bedeutet wohl, dass ich jetzt mal zu Potte kommen muss. Sie wollen eine Antwort. Das bedeutet, dass die Dinge passieren müssen."

Der 21-Jährige besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2024. Er kann den DFB-Pokalsieger im Sommer aber wegen einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen. Die BVB-Verantwortlichen erklärten zuletzt, dass sie sich mit Haaland und dessen Umfeld bald zusammensetzen wollen, um die Zukunft des Sturmjuwels zu klären.

"Ich will an nichts anderes denken als an Fußball, weil es schwierig wird, wenn ich andere Dinge im Kopf habe, aber jetzt drängeln sie schon so lange, dass ich die Dinge in Gang setzen werde", sagte Haaland. In einer "idealen Welt" würde er jetzt nicht entscheiden. "Wir sind in einer harten Phase mit vielen Spielen, ich will eigentlich nur Fußball spielen, aber das kann ich nicht."

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit Unverständnis auf die Kritik reagiert. "Wir setzen Erling überhaupt nicht unter Druck. Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen", sagte Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir können nicht bis Mai warten, das wird ihm auch einleuchten. Dass man irgendwann mal über die Zukunft spricht, muss er als Profi auch verstehen", sagte Watzke, zeigte aber auch Verständnis für Haaland: "Erling ist ein spontaner Mensch und noch ein junger Bursche, der darf das, das ist kein Problem." Er selber habe "ein Topverhältnis" zu Haaland. Er müsse aber auch "ein bisschen Verständnis für unsere Situation haben".

Watzke hat Haaland zumindest noch nicht ganz abgeschrieben: "Was heißt Hoffnung? Wenn es so kommt, freuen wir uns sehr. Und wenn es anders kommt, werden wir das auch lösen."

