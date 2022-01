BVB, News und Gerüchte: "Keine Fristen" bei Haaland, Can und Meunier angeschlagen - alles zum BVB heute

Borussia Dortmund heute am Sonntag. Die News und Gerüchte rund um den BVB nach dem überzeugenden 5:1 gegen Freiburg gibt es hier.

BVB, News: Zorc sieht "keinen Druck, keine Fristen" für Haaland

BVB-Manager Michael Zorc hat in der Bild den Aussagen von Torjäger Erling Haaland widersprochen, der nach dem Sieg gegen Freiburg bekannt hatte, dass er sich vom Verein wegen seiner Entscheidung über die sportliche Zukunft unter Druck gesetzt fühlt.

"Es gibt keinen Druck, keine Gespräche, keine Fristen oder Deadlines", sagte Zorc der Zeitung. Haaland kann im Sommer eine Klausel ziehen und den BVB für eine festgelegte Ablösesumme verlassen. Ob er von seinem Recht Gebrauch macht, steht noch nicht fest.

"Klar ist aber, dass wir nicht erst im Sommer wissen wollen, wie seine Entscheidung ausfällt. Das wird er auch verstehen, das ist im Fußball völlig normal", sagte Zorc.

Aufgrund seiner überragenden Leistungen wird Haaland mit allen Top-Klubs Europas in Verbindung gebracht. In der aktuellen Bundesliga-Saison steht der Norweger nach 13 Partien bei 15 Toren.

BVB, News: Hamann sieht Haaland-Ansage ganz entspannt

Die in den Medien groß aufgegriffenen Kommentare von Erling Haaland nach dem Freiburg-Spiel lassen Ex-Nationalspieler Didi Hamann kalt. "Das ist viel Rauch um nichts", sagte er bei Sky.

Haaland hatte erklärt, dass er sich vom BVB unter Druck gesetzt fühlt, denn der Verein erwarte von ihm eine schnelle Entscheidung, wo er in der nächsten Saison spielt. Haalands Berater Mino Raiola hatte in den vergangenen Monaten bereits den Markt sondiert und erste Gespräche mit am Norweger interessierten Klubs geführt.

"Ich könnte mir vorstellen, dass sein Berater-Team kalte Füße bekommt, da der Markt nicht so groß ist, wie es den Anschein hat", vermutete Hamann. Er schloss Manchester City und Liverpool als Optionen für Haaland aus. Manchester United bezeichnete er als "wahrscheinlichsten Käufer", doch die Red Devils seien sportlich aktuell überhaupt nicht attraktiv.

Deshalb blieben nur Real Madrid und Bayern München als mögliche Ziele. "Das ist für das Team Haaland nicht die beste Verhandlungsposition", meinte Hamann.

BVB, News: BVB bangt um Pokaleinsatz von Can und Meunier

Titelverteidiger Borussia Dortmund bangt vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag beim Zweitligisten FC St. Pauli um den Einsatz von Emre Can und Thomas Meunier. Can musste beim 5:1 (3:0) gegen den SC Freiburg mit Hüftproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden, Doppel-Torschütze Meunier humpelte eine Viertelstunde vor dem Ende mit einem geschwollenen Fuß vom Feld.

"Das ist schade, weil wir fast alle an Bord hatten. Jetzt fallen möglicherweise zwei hinten runter", sagte Trainer Marco Rose.

