Real Madrid weiterhin an BVB-Stürmer Erling Haaland interessiert - auch PSG-Star Kylian Mbappe soll kommen

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist weiterhin an einer Verpflichtung von BVB-Angreifer Erling Haaland interessiert.

Entgegen eines anderslautenden Berichts der Mundo Deportivo haben sich die Königlichen nach Informationen von GOAL und SPOX nicht aus dem Rennen um den 21-Jährigen verabschiedet.

Real gilt als Haalands wahrscheinlichstes Ziel. Der Norweger kann die Westfalen trotz Vertrages bis 2024 am Saisonende dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.

Real Madrid: Auch Kylian Mbappe weiterhin auf dem Zettel

Daneben ist auch PSG-Star Kylian Mbappe nach Informationen von GOAL und SPOX weiterhin ein heißes Thema in der spanischen Haupstadt. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft nach der Saison aus, folglich wäre für ihn keine Ablöse fällig.

Beide Spieler sorgten an diesem Wochenende mit zweifelhaften Aktionen für Aufsehen. Während Haaland nach dem 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg bei Ex-Profi Jan Age Fjörtoft am Mikrofon des norwegischen TV-Senders Viaplay Fotball sagte, dass der BVB ihn bei der Zukunftsfrage unter Druck setze, legte sich Mbappe während der Partie gegen Stade Brest (2:0) mit einem Gegenspieler an und lederte gegen den Schiedsrichter.