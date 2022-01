Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM

Im DFB-Pokal steht am Dienstag die Runde der letzten 16 Mannschaften unter anderem mit der Partie St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) an. Angepfiffen wird die Begegnung um 20.45 Uhr im Millerntor-Stadion.

Borussia Dortmund geht als Titelverteidiger in diese Begegnung und ließ in der vorherigen Runde gegen Ingolstadt nichts anbrennen. Etwas mühsamer gelang den Hanseaten das Weiterkommen - mit einem knappen 3:2 Sieg konnte St. Pauli das Ticket für diese Begegnung gegen Dynamo Dresden sichern.

Das letzte Mal kam es im Juli 2016 zu dieser Begegnung - damals bezwang der BVB St. Pauli knapp mit 3:2. GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE? Die Begegnung im Faktencheck

Begegnung: St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wettbewerb: DFB-Pokal | Achtelfinale

Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion | Hamburg

Wer zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Das Spiel am Dienstagabend zwischen St. Pauli und Borussia Dortmund kann live im Free-TV verfolgt werden. Ihr habt richtig gehört - die ARD zeigt / überträgt das Spiel live und in voller Länge.

Ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zur mit Spannung erwarteten Begegnung. Gerd Gottlob und Experte Bastian Schweinsteiger führen Euch dabei durch die Übertragung.

Sky zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Wie gewohnt ist der DFB-Pokal auch beim Bezahlsender Sky zu sehen - um 20.30 Uhr startet die Übertragung beim Sender Sky Sport 2 (HD). Der beliebte Kommentator Wolff-Fuss führt Euch durch diese Begegnung.

Ihr wollt das Spiel heute lieber auf Sky sehen? Dann könnt Ihr Euch als Nicht-Kunden hier über die Vertragsmodalitäten informieren.

DFB-Pokal live im Internet verfolgen: Sky zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Neben der linearen Übertragung auf Sky Sport 2 (HD) könnt Ihr das Spiel auch live im STREAM bei Sky verfolgen. Unter Umständen kostet dies sogar nicht einmal extra.

Wir stellen Euch die beiden Plattformen Sky Go & Sky Ticket vor:

LIVE-STREAM auf... ...Sky Go ...Sky Ticket Kostenlos verfügbar als Sky-Kunde? ja nein Kosten keine Extrakosten Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99 Euro pro Monat (danach 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar) Geräte Desktop, Handy, Tablet Desktop, Handy, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV, etc. App-Download App Store Play Store App Store Play Store

Nähere Informationen zu Sky Ticket findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

DFB-Pokal live im Internet verfolgen: ARD zeigt / überträgt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-STREAM

Auch die ARD hat einen LIVE-STREAM zur Begegnung in petto - und dieser ist sogar kostenlos.

Hier geht es zum kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Neben der ARD gibt es einen weiteren kostenlosen LIVE-STREAM: Der österreichische Sender Servus TV stellt Euch hier ab 20.40 Uhr den kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung.

Wer zeigt St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM? Die Aufstellung

Rund eine Stunde, bevor die Partie angepfiffen wird, stellen wir Euch an dieser Stelle die offiziellen Mannschaftsaufstellungen ein.

Den DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen? GOAL macht's möglich - der Ergebnis-TICKER zu St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund)

Auch Fans der LIVE-TICKER-Unterhaltung werden am Dienstag auf Ihre Kosten kommen.

GOAL präsentiert Euch diesen kostenlos zur Partie und Ihr verpasst keine wichtige Spielszene.

Zum LIVE-TICKER

