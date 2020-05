BVB: Camavinga spricht über Interesse, Duo gegen Schalke fraglich - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB behauptet sich gegen große Konkurrenz und bindet ein Juwel an den Klub. Außerdem: Fehlen der Borussia gegen Schalke zwei Stammkräfte?

In einer Woche rollt in der der Ball wieder und muss gleich im Revierderby gegen Schalke 04 ran.

⏰ 09. Mai, 09.09 Uhr.



Ball annehmen und rein in den Samstag... Guten Morgen, Borussen! 😁 pic.twitter.com/04oOJW3HrN — Borussia Dortmund (@BVB) May 9, 2020

Doch es gibt schlechte Nachrichten. Zwei wichtige Stützen von Lucien Favre haben sich verletzt und könnten das Spiel gegen die Königsblauen verpassen. Außerdem: Eduardo Camavinga spricht über das Interesse großer Klubs und der BVB bindet ein begehrtes Talent langfristig an den Klub.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Samstag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Eduardo Camavinga zum BVB? "Gut, dass große Klubs sich für mich interessieren"

Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga von hat das Interesse von mehreren großen Klubs grundsätzlich bestätigt. Auch Borussia Dortmund soll am 17-Jährigen dran sein.

"Es ist gut zu sehen, dass große Klubs sich für mich interessieren, aber das interessiert mich nicht allzu sehr. Zumal ich mich in Rennes wohl fühle", sagte er bei Ouest France. "Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich überlasse es meinen Eltern und meinen Agenten."

Sein Trainer Julien Stephan ist optimistisch, sein Toptalent noch ein Jahr halten zu können. "Ich denke, dass alle Konditionen gegeben sind, sodass Camavinga noch ein Jahr bei uns bleibt", sagte er bei AFP. Rennes stand nach Abbruch der auf Platz drei und spielt in der nächsten Saison somit in der .

BVB: Talent Nnamdi Collins verlängert bis 2023 - Korb für Chelsea und

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat Abwehrtalent Nnamdi Collins (16) langfristig an den Verein gebunden . Am Freitagnachmittag verkündete der BVB die Vertragsverlängerung bis 2023.

Dabei trotzte der BVB auch den Offerten von namhaften europäischen Top-Klubs. Wie Bild und Sport1 übereinstimmend berichten, soll der gebürtige Düsseldorfer Angebote von Manchester City, dem , dem und ausgeschlagen haben, obwohl ihm offenbar Handgelder in Millionenhöhe angeboten wurden.

BVB: Fallen Axel Witsel und Emre Can im Revierderby gegen Schalke 04 aus?

Borussia Dortmund muss beim Revierderby gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (15.30 Uhr) womöglich auf Axel Witsel und Emre Can verzichten . Wie die Bild berichtet, verletzte sich der 31-jährige Belgier am Dienstag ohne Gegenspieler-Einwirkung an den Adduktoren. Seitdem fehle er im Training. Am Mittwoch soll es auch den 26-jährigen Can erwischt haben.

Bei beiden bestünde Verdacht auf Faserriss. Ob sie rechtzeitig zum Derby fit werden, ist offen.

BVB: Mario Götze nach Nizza? Das sagt der Sportchef

Mario Götze wird im Sommer nicht zu in die Ligue 1 wechseln. Das bestätigte der Sportchef des französischen Erstligisten und dementiert somit Medienberichte, wonach sein Klub Interesse an einer Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 habe.

"Ich habe das auch gelesen und weiß nicht, woher das kommt. Sicherlich ist Mario Götze ein interessanter Spieler. Wir standen aber zu keiner Zeit in Kontakt mit ihm oder seinen Beratern. Auch hatten und haben wir nie die Ambitionen, ihn zu uns zu holen", sagte Julien Fournier zu Sport 1 .

Der Vertrag Götzes bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung soll es nach Informationen von Sport 1 nicht geben, auch wenn BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erst kürzlich Gespräche angekündigt hatte. "Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen", so Watzke gegenüber RTL .

Götze wechselte im Sommer 2016 nach seinen drei Jahren beim zurück zum BVB. Insgesamt machte er für den Klub in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend 19 Spiele, in denen er drei Treffer erzielte und eine Torvorlage gab.