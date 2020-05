BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Weiterhin Interesse an Napolis Dries Mertens, Schulz und Akanji vor dem Verkauf?

Napoli-Star Dries Mertens soll weiter auf der Liste der Schwarz-Gelben stehen. Nicht mehr gebraucht werden angeblich Schulz und Akanji. Alles zum BVB.

Die hofft auf einen schnellen Neustart der unterbrochenen Saison - und plant angeblich schon den Kader für die kommende Spielzeit.

Weiterhin im Blick haben die Schwarz-Gelben angeblich Dries Mertens von der SSC Napoli, der allerdings auch andere Top-Klubs mit seinen Leistungen auf den Plan gerufen hat. Außerdem soll ein BVB-Interesse an einem Südamerika-Talent bestehen.

Während zahlreiche Neuzugänge bei den Dortmundern gehandelt werden, soll es für die beiden Verteidiger Nico Schulz und Manuel Akanji nicht gut aussehen. Das Duo habe sich mit seinen Auftritten in der aktuellen Spielzeit eher für einen Abgang empfohlen.

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB interessiert sich weiterhin für Napolis Dries Mertens

Die Borussen haben erneut Dries Mertens von der SSC Napoli auf dem Zettel. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach habe sich der BVB bereits im Januar für den Belgier interessiert, der die Süd-Italiener im Sommer ablösefrei verlassen kann.

Aber auch europäische Schwergewichte wie , der und seien in das Rennen um den 33-Jährigen eingestiegen.

Dortmund an Südamerika-Talent dran

Borussia Dortmund ist auf Nicolas de la Cruz von River Plate aus Buenos Aires aufmerksam geworden. Der 22-Jährige aus hat sich laut Radio Continental auf den Wunschzettel der Borussia gespielt.

De la Cruz ist im offensiven Mittelfeld zuhause und hat in der aktuell unterbrochenen Saison bislang in 18 Pflichtspielen vier Tore erzielt und sechs weitere vorbereitet.

Nico Schulz und Manuel Akanji angeblich auf der BVB-Verkaufsliste

Borussia Dortmund will sich angeblich von Nico Schulz und Manuel Akanji im Sommer trennen. Das Duo steht nach Angaben der Sport Bild auf der Verkaufsliste der Schwarz-Gelben.

Während Akanji zuletzt seinen Platz in der Innenverteidigung neben Mats Hummels an Dan-Axel Zagadou verlor, zog Nico Schulz im Zweikampf mit Raphael Guerreiro um die Position hinten links den Kürzeren. Der Schweizer Akanji könnte noch eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro generieren, was für Schulz, der erst im Sommer für 25 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen war, dem Bericht zufolge schwierig wird.

BVB wohl an Brahim Diaz von interessiert - Hakimi-Modell im Gespräch

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung von Brahim Diaz von Real Madrid interessiert. Das berichtet Defensa Central.

Demnach wolle die Borussia "ihre guten Beziehungen zu Real Madrid nutzen", um den 20-jährigen Offensivspieler nach Dortmund zu locken.

Im Gespräch ist offenbar eine zweijährige Leihe, wie sie der BVB bereits erfolgreich bei Achraf Hakimi umgesetzt hatte.

Bei den Schwarz-Gelben könnte Diaz, der seit seinem Wechsel vergangenen Sommer von zu den Königlichen kaum zum Zug kommt, einen möglichen Abgang von Jadon Sancho kompensieren.

Real-Abwehrmann Sergio Reguilon wohl kein Thema beim BVB

Entgegen einer anderslautenden Meldung von Diario ABC aus ist Außenverteidiger Sergio Reguilon, der aktuell von Real Madrid an den verliehen ist, wohl kein Thema bei Borussia Dortmund.

Nach Informationen von Sky haben die Schwarz-Gelben keinen Kontakt zu Reguilons Stammverein aufgenommen.

Der 23-Jährige ist noch bis Saisonende an den Tabellendritten der spanischen Liga ausgeliehen, wo er bis zur Ligaunterbrechung aufgrund des Coronavirus zu überzeugen wusste.