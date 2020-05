BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Real Madrids Brahim Diaz offenbar im Visier, Sergio Reguilon dagegen wohl kein Thema

Während Reals Brahim Diaz offenbar bei der Borussia auf dem Zettel steht, ist ein anderer Madrilene wohl kein Thema in Dortmund. Alles zum BVB.

Unabhängig davon, ob Achraf Hakimi über den Sommer hinaus halten kann, können die Schwarz-Gelben auf einen erfolgreichen Transfer zurückblicken.

Während der zweijährigen Leihe entwickelte sich der Marokkaner zu einem der besten Außenverteidiger Europas. Ein ähnliches Modell könnte der BVB nun mit einem anderen Real-Akteur anstreben - offenbar ist Brahim Diaz ins Visier des Bundesligazweiten geraten.

Außerdem: Sergio Reguilon soll kein Thema in Dortmund sein und Marco Reus hofft auf ein Comeback im Mai.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB wohl an Brahim Diaz von interessiert - Hakimi-Modell im Gespräch

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung von Brahim Diaz von Real Madrid interessiert. Das berichtet Defensa Central.

Demnach wolle die Borussia "ihre guten Beziehungen zu Real Madrid nutzen", um den 20-jährigen Offensivspieler nach Dortmund zu locken.

Im Gespräch ist offenbar eine zweijährige Leihe, wie sie der BVB bereits erfolgreich bei Achraf Hakimi umgesetzt hatte.

Bei den Schwarz-Gelben könnte Diaz, der seit seinem Wechsel vergangenen Sommer von zu den Königlichen kaum zum Zug kommt, einen möglichen Abgang von Jadon Sancho kompensieren.

Real-Abwehrmann Sergio Reguilon wohl kein Thema beim BVB

Entgegen einer anderslautenden Meldung von Diario ABC aus ist Außenverteidiger Sergio Reguilon, der aktuell von Real Madrid an den verliehen ist, wohl kein Thema bei Borussia Dortmund.

Nach Informationen von Sky haben die Schwarz-Gelben keinen Kontakt zu Reguilons Stammverein aufgenommen.

Der 23-Jährige ist noch bis Saisonende an den Tabellendritten der spanischen Liga ausgeliehen, wo er bis zur Ligaunterbrechung aufgrund des Coronavirus zu überzeugen wusste.

BVB-Star Marco Reus hofft auf ein Comeback im Mai

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund peilt im Falle eines baldigen Restarts der Bundesliga sein persönliches Comeback noch im Mai an. "Ich liege gut im Rehaplan, ich bin im Soll", sagte der 30-Jährige im Interview mit der Nitro-Sendung '100% '.

"Durch Corona hatte ich natürlich etwas mehr Zeit, mich auszukurieren. Es kommt jetzt noch auf zwei bis drei Wochen an", erklärte er.

Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei an den Adduktoren verletzt. Die Bundesliga pausiert coronabedingt seit Mitte März und hofft darauf, ab dem 15. Mai in leeren Stadien die Saison zu beenden. Eine Entscheidung darüber soll am Mittwoch fallen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder weitere Schritte der Lockerung abstimmt.

Reus ist vom Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) für den Trainings- und Spielbetrieb in Zeiten der Pandemie überzeugt. Unter anderem sollen engmaschige Tests in jedem Klub für Sicherheit sorgen. "Wenn sich dann jeder von uns an die Regeln hält und es vermeidet, etwa in Geschäften ohne Mundschutz herumzulaufen, bin ich zuversichtlich", sagte Reus.