News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB ins Mannschaftstraining eingestiegen, Reyna wohl schon langfristig gebunden

Die Politik hat der grünes Licht für einen Neustart gegeben, ab dem 15. Mai soll vor leeren Kulissen wieder der Ball rollen. ist deshalb mit sofortiger Wirkung ins Mannschaftstraining eingestiegen, um sich auf die Fortsetzung des Ligabetriebs vorzubereiten.

Hinter den Kulissen plant der BVB zudem bereits den Kader für die kommende Saison. Während man den Vertrag mit Top-Talent Giovanni Reyna offenbar schon langfristig verlängert hat, könnte Nico Schulz den Verein nach dem Saisonende verlassen. Er droht unter Trainer Lucien Favre erneut zu scheitern.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB steigt mit sofortiger Wirkung ins Mannschaftstraining ein

Borussia Dortmund steigt in Vorbereitung auf den Restart der Bundesliga (15. Mai) mit sofortiger Wirkung ins Mannschaftstraining ein. "Wir hatten diesbezüglich sehr konstruktive Gespräche mit dem örtlichen Gesundheitsamt", sagte ein Sprecher dem SID am Donnerstag.

Die Wiederaufnahme des Trainings geschehe "auf Basis dessen, was am Mittwoch entschieden wurde in der Politik, und auf Basis unserer Absprachen vor Ort". Genauere Angaben werde der Verein nicht vor Abschluss der virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag machen.

Die Bund-Länder-Konferenz hatte am Mittwoch grünes Licht für die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison gegeben. Nach 25 von 34 Spielen liegt der BVB mit vier Punkten Rückstand auf Bayern München auf dem zweiten Tabellenplatz.

BVB hat Vertrag mit Giovanni Reyna wohl schon langfristig verlängert

Giovanni Reyna (17) steht seit Beginn des Jahres im Profikader bei Borussia Dortmund, der Youngster überzeugte bei seinen Kurzeinsätzen mit couragierten Auftritten und sei laut Sportdirektor Michael Zorc "nicht mehr wegzudenken." Offiziell läuft der Vertrag des US-Amerikaners nur bis 2021, doch die Dortmunder haben laut kicker ihre Hausaufgaben bereits gemacht.

Demnach sei Reyna mit dem 3+2-Modell ausgestattet, wodurch Reyna im Prinzip bereits bis 2023 gebunden ist. Hintergrund ist, dass Verträge von unter 18-Jährigen laut FIFA-Regelwerk nur maximal drei Jahre laufen dürfen.

Zorc wollte sich darauf auf kicker-Nachfrage aber nicht äußern. Das gleiche Verfahren wendeten die Schwarz-Gelben aber bereits bei Jadon Sancho (20) an. Der Engländer war bei seiner Unterschrift erst 17 und unterschrieb deswegen einen Dreijahresvertrag, allerdings wurde bereits da Einigkeit über einen Anschlussvertrag erzielt.

Bei Reyna wird der Stichtag der 13. November 2020 sein, dann wird der hochbegabte Mittelfeldspieler volljährig. Bisher kam Reyna für die Borussen auf 11 Einsätze, im gelang ihm in Bremen sogar sein erstes Tor im Profibereich.

BVB - Nico Schulz droht bei Borussia Dortmund zu scheitern

Bei Borussia Dortmund und Nico Schulz stehen die Zeichen nach nur einer Saison offenbar auf Trennung. Nach Informationen von Bild und Sport Bild ist der BVB wohl bereit, den Linksverteidiger bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.

Erst im letzten Sommertransferfenster war Schulz für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen. Doch genauso wie schon 2015 in Gladbach droht der 27-Jährige unter Trainer Lucien Favre zu scheitern.

In der Vorsaison gehörte Schulz in Hoffenheim zu den besten Flankengebern der Bundesliga (111) gehörte und verbuchte sieben Torbeteiligungen (sechs Vorlagen, ein Treffer). Beim BVB kommt der Linksverteidiger erst auf acht Einsätze in 25 Spielen, in denen ihm lediglich neun Flanken gelangen, die jedoch alle nicht zu einem Torabschluss führten.