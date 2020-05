BVB: Fallen Axel Witsel und Emre Can im Revierderby gegen Schalke 04 aus?

Dortmund-Coach Lucien Favre muss im zentralen Mittelfeld beim Bundesliga-Restart womöglich improvisieren.

muss beim Revierderby gegen den am kommenden Samstag (15.30 Uhr) womöglich auf Axel Witsel und Emre Can verzichten. Wie die Bild berichtet, verletzte sich der 31-jährige Belgier am Dienstag ohne Gegenspieler-Einwirkung an den Adduktoren. Seitdem fehle er im Training. Am Mittwoch soll es auch den 26-jährigen Can erwischt haben.

Bei beiden bestünde Verdacht auf Faserriss. Ob sie rechtzeitig zum Derby fit werden, ist offen.

BVB: Jadon Sancho und Achraf Hakimi sind wieder fit

Sollte es zu Ausfällen kommen, käme Thomas Delaney als Ersatz-Kandidat bereit. Der 28-jährige Däne fehlte seit November verletzt, erarbeitete sich während der Coronapause aber wieder die nötige Matchfitness.

Mehr Teams

Die zuletzt angeschlagenen Jadon Sancho und Achraf Hakimi sollen für das Derby einsatzbereit sein.