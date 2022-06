BVB heute, News und Gerüchte: Kehl überrascht über Maaßen-Berichte, kommt ein Linksverteidiger aus Glasgow?

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl reagiert gereizt auf die Berichte über Enrico Maaßen. Kommt ein Linksverteidiger von den Glasgow Rangers?

Der BVB heute am Pfingstmontag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 6. Juni.

BVB, Gerüchte: Kommt Calvin Bassey von den Rangers?

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach Verstärkungen auf den defensiven Außenbahnen offenbar Calvin Bassey von den Glasgow Rangers ins Visier genommen. Das berichtet der Sportjournalist Lahcen Senhaji. Demnach hat der BVB den 22-Jährigen auf dem Zettel, ein offizielles Angebot gibt es jedoch noch nicht.

Bassey gehörte in der abgelaufenen Saison zu den absoluten Stammspielern bei den Rangers, die bis ins Finale der Europa League stürmten und dort erst im Elfmeterschießen an Eintracht Frankfurt scheiterten. Für den Traditionsklub pendelte der Nigerianer zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger. In ingesamt 50 Pflichtspieleinsätzen kam er auf sechs Torvorlagen. Als Ablösesumme für Bassey, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, stehen zehn Millionen Euro im Raum.

BVB, News heute: Kehl von Maaßen-Berichten irritiert

Der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat verschnupft auf Berichte reagiert, wonach Enrico Maaßen kurz vor einem Wechsel zum FC Augsburg steht. "Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird", wird Kehl von der WAZ zitiert. Maaßen trainiert derzeit die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga.

"Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat. Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben", sagte Kehl und ergänzte: "Von einer Einigung, geschweige denn von einem Vollzug kann Stand jetzt überhaupt keine Rede sein."