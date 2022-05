BVB heute, News und Gerüchte: Interesse an Innenverteidiger Edwards? Haaland bricht sein Schweigen

Borussia Dortmund hat wohl den nächsten englischen Diamanten im Visier. Unterdessen bricht Erling Haaland sein Schweigen. Alles zum BVB heute.

Der BVB heute am Dienstag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 31. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerüchte: Interesse an Innenverteidiger Edwards?

Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an einem weiteren Talent aus England. Wie die Sun berichtet, beschäftigt sich der deutsche Vizemeister mit Innenverteidiger Ronnie Edwards vom englischen Zweitligisten Peterborough United. Der 19-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele für Peterborough, Anfang Oktober debütierte er in Englands U19-Nationalmannschaft.

Edwards gilta uf seiner Position als eines der größten Talente seines Jahrgangs. In der Abwehr bastelt der BVB ohnehin am Umbruch. In Niklas Süle und Nico Schlotterbeck stehen zwei Neuzugänge in der Abwehr bereits fest, im Gegenzug verlassen Dan-Axel Zagadou und Marin Pongracic den Klub sicher. Mit Profis von der Insel machte Dortmund zuletzt gute Erfahrungen: Jadon Sancho und Jude Bellingham entwickelten sich zu Stars, Jamie Bynoe-Gittens gilt als nächstes aufstrebendes Talent.

BVB, News heute: Haaland bricht sein Schweigen

Erstmals nach seinem nahezu feststehenden Wechsel zu Manchester City hat sich Erling Haaland zu Wort gemeldet. Auf der Pressekonferenz der norwegischen Nationalmannschaft sprach der Stürmer von "harten Monaten", die hinter ihm liegen. "Es war nicht einfach", sagte Haaland mit Blick auf die Berichterstattung rund um seine Person. Schwer getroffen habe ihn auch der Tod seines Beraters Mino Raiola. "Das war sehr schwer, darüber möchte ich nicht reden", sagte er sichtlich bewegt.

Offiziell abgeschlossen ist sein Transfer zu ManCity noch nicht, einzig beide Klubs haben bereits eine Einigung erzielt. Dennoch verabschiedete er sich noch einmal ausdrücklich von seinem Noch-Klub. "Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren für Borussia Dortmund mein Bestes gegeben. Es war nicht immer leicht, aber ich habe getan, was ich tun konnte. Viel mehr möchte ich auch nicht sagen. So ist es einfach. Ich kann mich nicht beschweren. Ich mag mein Leben", sagte er.

BVB, News heute: Watzke nimmt Druck von der Mannschaft

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich am Rande des U19-Meisterfinales - der BVB gewann mit 2:1 gegen Hertha BSC - ungewohnt zurückhaltend geäußert, was die Ambitionen des BVB in der kommenden Saison angeht. "Das Mindeste ist die Champions-League-Qualifikation", sagte er zu Sky. "Aber wir müssen so einer Mannschaft jetzt auch mal die Zeit geben. Wenn sechs, sieben neue Spieler kommen, das braucht dann seine Zeit."

Zusätzlich zu den vielen Neuzugängen kommt mit Edin Terzic auch noch ein neuer bzw. alter Cheftrainer. Terzic löst Marco Rose nach nur einer Saison in Dortmund ab. "Wir haben es gemeinsam entschieden. Es fehlte auf beiden Seiten dann irgendwo ein bisschen was ..." erklärte Watzke.