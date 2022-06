BVB heute, News und Gerüchte: Reinier von Ronaldo-Klub Valladolid umworben, Haaland-Kumpel in England begehrt

Reinier steht nach Ablauf seiner BVB-Leihe vor dem Sprung zu einem spanischen Aufsteiger. Auch Antonios Papadopoulos könnte Dortmund verlassen.

BVB, Gerücht: Ronaldo will wohl Reinier

Nach Ablauf der zweijährigen Leihe von Real Madrid zu Borussia Dortmund steht für Mittelfeldtalent Reinier wohl direkt die nächste Ausleihe an.

Wie die Marca berichtet, ist LaLiga-Aufsteiger Real Valladolid stark an dem 20 Jahre alten Offensivspieler interessiert und will ihn auf Leihbasis verpflichten. Mehrheitseigner in Valladolid ist Reiniers Landsmann Ronaldo, die brasilianische Ikone hält 82 Prozent der Aktien.

Beim BVB schaffte Reinier in den beiden vergangenen Jahren nicht den Sprung zum Stammspieler. In der Saison 2021/22 stand er in der Bundesliga lediglich 151 Minuten für den BVB auf dem Platz.

BVB, Gerücht: Englische Zweitligisten an U23-Spieler Papadopoulos dran

Antonios Papadopoulos aus der U23 des BVB sollen laut Sport Bild Angebote der beiden englischen Zweitligisten Luton Town und Preston North End vorliegen.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger spielte in der vergangenen Saison 15 Minuten für die BVB-Profis. Der Deutsch-Grieche ist ein enger Freund von Erling Haaland, der im Sommer zu Manchester City wechseln wird.

BVB, News: Watzke hofft auf Bayern-Schwäche

(sid) BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft auf eine Schwächephase von Bayern München. "Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz", sagte Watzke im Sportgespräch des Deutschlandfunks. Der Titelkampf sei derzeit das einzige, das in der Bundesliga nicht funktioniere. Wenn es auch da wieder enger zugehe, sei sie "mit die spannendste Liga".

Eingriffe in den Spielmodus etwa durch Playoffs hält Watzke, der auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist, für die letzte Option: "Wenn die Attraktivität der Bundesliga in den nächsten fünf Jahren immer weiter runtergehen würde, Bayern München würde immer weiter Meister, da muss man vielleicht als Ultima ratio darüber nachdenken." Rekordmeister Bayern hatte in der abgelaufenen Saison den zehnten Meistertitel in Folge gewonnen.

In Sachen Auslandsvermarktung sollte die Liga auf selbst entwickelte Stars setzen, meinte Watzke. "Ich weiß auch, dass uns die Stars weglaufen. Müssen wir neue machen, ist ganz einfach. Ganz einfaches Prinzip", sagte der BVB-Boss und erinnerte an das Beispiel Robert Lewandowski. Der Pole sei bei seinem Wechsel nach Dortmund noch unbekannt gewesen, jetzt sei er ein Weltstar. Solche Karrieren müsste die Liga in Zukunft besser vermarkten.